Tolentino balla a suon di reti. Per l’Alma un’altra delusione

ALMA J. FANO: Tommasino, Mattioli, Rovinelli (15’ Serfilippi), Biagioni (65’ Liepa), Bengala, Allegrucci, Cognini (50’ Lettieri), Malshi, Cheke-Yacouba, Fofana (85’ Bacekou), Somma (60’ Del Moro). All. Tridici

TOLENTINO: Bucosse, Salvucci R.(46’ Barilaro),Tizi (86’ Salvucci M.), Strano, Badiali, Di Biagio, Striker (55’ Pesaresi), Manna (79’ Mariani), Moscati, Capezzani, Lovotti (66’ Cicconetti). All.Passarini.

ARBITRO: Cacchiarelli sez. San Benedetto

RETI ALMA: 66’ Cheke Yacouba (R). RETI TOLENTINO: 14’ Moscati, 53’ Lovotti, 84’ Cicconetti.

Un’altra delusione casalinga per il fanalino di coda del campionato. L’Alma Juventus Fano viene sconfitta per tre a uno dai cremisi di Tolentino che con questa vittoria sono si ritrovano a pochi punti dalla zona play off. Le due squadre iniziano alla pari, fronteggiandosi soprattutto a centrocampo. Al 18’ il Fano pasticcia e perde palla a centrocampo, il Tolentino non fa sconti e passa in vantaggio con Moscati. L’Alma proverà a reagire a più riprese ma con poca convinzione. Nella ripresa il Tolentino si fa padrone del gioco, il due a zero arriva con Lovotti che conclude da distanza ravvicinata un’azione partita dalla fascia sinistra.

L’Alma Juventus, mostrando carattere, non molla e sulla fascia destra si fa sentire con Del Moro che entra in area di rigore e viene atterrato fallosamente. Dagli undici metri non sbaglia Cheke che accorcia le distanze al 66’. Preso il gol, il Tolentino ritorna la squadra quadrata del primo tempo, ripristinando le gerarchie del campo da gioco e costringendo l’Alma Juventus ad allungarsi per tentare il pressing. Per quanto ci provi, l’Alma sembra non essere in grado di riprendere la partita e anzi, sbilanciata, finisce per farsi travolgere dall’azione solitaria di Cicconetti che chiude la partita sul tre a uno.