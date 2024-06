Torna il CaterRaduno. Con Cirri e Zambotti sarà davvero qui la festa

Il CaterRaduno compie 25 anni e festeggia questo importante traguardo a Pesaro. Il festival di Rai Radio2 e lanciato da Caterpillar torna dal 27 al 30 giugno nella Capitale della Cultura 2024. Radio, grande musica dal vivo e impegno civile in una non-stop di eventi esclusivi: da Cosmo, Ditonellapiaga e Valerio Lundini, a don Luigi Ciotti con Libera.

Il CaterRaduno è un festival diffuso. Da Baia Flaminia a piazza del Popolo fino al Teatro Sperimentale per festeggiare insieme con una quattro giorni non-stop di eventi totalmente gratuiti dal tramonto all’alba e fino alla notte, per ballare, riflettere, condividere e ascoltare grande musica dal vivo in diretta su Rai Radio2, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound. "Da 25 anni concludiamo la stagione radiofonica con una festa. La pace è una cultura – così Massimo Cirri e Sara Zambotti raccontano il cuore della manifestazione –. Siamo la radio e vorremmo dare la notizia: siamo in pace".

Anche quest’anno il CaterRaduno propone un ricco programma musicale. Si comincia con la presenza sul palco, per le due puntate live di Caterpillar, di artisti come i Selton e Frankie Hi-Nrg mc. All’alba del 28 giugno, il sole sorgerà sul concerto di Cosmo, un live inedito e straordinario davanti al mare anche in diretta su Radio2. La sera del 28 giugno il debutto nazionale del nuovo spettacolo musicale di Valerio Lundini & I Vazzanikki e a seguire la grinta del live di Ditonellapiaga. Sabato 29 la musica inizierà già dal pomeriggio con i Ladri di Carrozzelle, in piazza del Popolo, per tornare sulla spiaggia di Baia Flaminia la sera con una lunga festa: l’energia del concerto di Lucio Corsi e la chiusura affidata al dj set di Auroro Borealo.

Oltre alla musica, il programma prevede momenti di comicità con due protagoniste femminili: la stand up comedy di Yoko Yamada la sera di giovedì 27 e il corso di "esageranza" di Cinzia Spanò la mattina di sabato 29. Il CaterRaduno è anche l’occasione per raccontare l’attualità, con la proiezione del documentario "A nord di Lampedusa" (sabato pomeriggio) alla presenza di Vito Fiorino e Alessandro Rocca, protagonista e regista. Ultimo atto del festival sarà il primo gruppo di lettura a mollo mai realizzato con Simonetta Bitasi e la scrittrice Sarah Savioli nel mare di Baia Flaminia. Inoltre, nel centenario della radio in Italia, un gruppo di ciclisti raggiungerà Pesaro dalla sede Rai di corso Sempione a Milano pedalando per 6 giorni su delle cargo bike munite di radio.

Il CaterRaduno continua il suo rapporto con Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. La vendita della maglietta ufficiale dell’evento, realizzata e offerta quest’anno dall’illustratore pesarese Alessandro Baronciani, finanzierà un progetto di cooperazione con la Costa d’Avorio: la Communauté Abel, che accoglie minori in conflitto con la legge e orfani, bambini di strada, sfollati di guerra e famiglie in difficoltà. A raccontare questo progetto sarà don Luigi Ciotti sabato 29 alle 18 sul palco di piazza del Popolo.

b. t.