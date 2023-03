Torna il Festival della fotografia analogica

Al via anche quest’anno l’open call di Tank Immagine Analogica, per entrare attivamente a far parte della seconda edizione del Festival, che si terrà ad Apecchio dal 27 maggio al 4 giugno 2023. Dopo la risposta positiva dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di artistie da tutta Italia, fotografie e collettivi di qualsiasi età e provenienza sono invitatie a proporre il proprio progetto, realizzato con le loro tecniche analogiche preferite (pellicola, Polaroid, stampa a contatto, camera oscura, collodio ecc).

Il tema di questa seconda edizione sarà “Apologia del margine“: un invito a indagare tutte le possibili complessità di quello che, per sua stessa natura, è un territorio privilegiato di ricerca sulle ricchezze che nascono dall’incontro di “orbite“ differenti.

La partecipazione è gratuita e si accettano lavori inediti e non, opere singole o progetti fotografici. Per partecipare, ogni artista dovrà inviare entro e non oltre domenica 7 maggio, data di chiusura della call, le immagini scelte corredate dalla propria biografia e da una breve presentazione del progetto, all’indirizzo: [email protected]

Maggiori informazioni sul regolamento completo e sul Festival al sito ufficiale: www.tankimmagineanalogica.com