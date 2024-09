Torna la ’1/2 notte bianca dei bimbi’. Giochi e allegria conquistano la piazza

"La 1/2 Notte Bianca dei Bambini" torna oggi e domani dalle 18 a Pesaro. E’ la 14° edizione ed è pronta ad affascinare, divertire, far crescere i piccoli di ogni età per le due "mezze" serate del 30 e 31 agosto, a ingresso libero e gratuito. Sul palco di piazza del Popolo tanti personaggi: ci saranno Sparvy (mascotte ufficiale dell’evento) e Whiskey Ragnetto & i suoi amici (di Coccolone Sonore); ci saranno anche Tarta, Stellina e Ippo (mascotte di Alpitour) che faranno animazione e babydance.

Il palco accoglierà anche il "Magic Castle" del Comune di Gradara e il "Castello Magico" del Comune di Tavullia. Orecchie drizzate per Riccardo Selci, cantautore che presenterà il suo inno alla città "Pesaro je t’aime" e per la "Talenti alla Biosfera" della scuola canto PianetaMusica di Davide Di Gregorio. A chiudere entrambe le serate sarà, dalle ore 23, lo show "Buona 1/2 Notte" targato Pesaro Village Kids. Da non perdere anche le attività del Centro Ittico Art Lab (laboratorio di pittura collettiva dalle 19 alle 21) e di Avis (laboratorio e attività ludiche di sensibilizzazione, dalle 20 alle 23 ). Dalle 20 alle 23, sarà possibile ammirare e interagire con la grande installazione di "38 Giochi di legno" recuperati dal passato dall’associazione Giardino dei colori, con i laboratori ludici di sensibilizzazione Unicef; con i "test drive" di "Cerchiamo piloti" nella pista con macchine e jeep elettriche di Dna Coccole Sonore. Per tutti, l’amato Nonno Bolla, le truccabimbi e i trampolieri. I musei della città proporranno le iniziative "Quisquilie in tasca: il nostro patrimonio capitale" e l’apertura straordinaria serale, dalle 21 alle 23, di Musei Civici, Casa Rossini e Museo della Bicicletta. I giardini Craxi e piazzale Matteotti accoglieranno dalle 18 alle 23 un’area sportiva: Forlani Performance Horses, la scuola di Equitazione Western; il Centro Ippico Val dell’Isauro; la Fattoria Linfa. Novità, la partecipazione di Fileni; il brand sarà presente con una grande Food Area in piazzale Collenuccio.

Stand di qualità anche in via San Francesco dove la cucina della tradizione sarà servita dalla Pro loco di Candelara. Bimbi pronti a imparare l’arte culinaria, in via Rossini 67, nel cortile di Palazzo Ratti, splendido spazio de "La 1/2 Notte Bianca dei Bambini", che venerdì 30 dalle ore 18 alle 20, accoglierà il laboratorio "Pasta Lab" by Katj for Ratti Kids, un’occasione per mettere le "mani in pasta" e insegnare ai bambini la tradizionale lavorazione della pasta fresca a cura di Katj e Ratti Kids.

Luigi Diotalevi