Tra mito e meraviglia con Ghiselli

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, si terrà una conferenza su “Il mito nasce dalla meraviglia, come la filosofia secondo Platone e Aristotele. Vari aspetti e diversi significati del mito. Il mito nella religione, nella letteratura, nella filosofia, nelle apoteosi degli atleti“. Relatore il prof Giovanni Ghiselli. Ingresso libero.

Ghiselli è nato a Milano nel 1944. Dal 1946 al 1963 è vissuto a Pesaro dove ha frequentato le scuole Carducci, Lucio Accio, Mamiani. Poi è andato a Bologna per studiare Lettere antiche all’Università. Si è laureato con 110 e lode. Dal 1969 al 1974 ha insegnato Lettere in una scuola media di Carmignano di Brenta (Pd). Nel 1974 è tornato a Bologna dove ha insegnato per un anno Lettere nell’istituto professionale femminile Rubbiani, quindi Greco e Latino nei Licei Rambaldi di Imola, Minghetti e Galvani di Bologna. La sua didattica ha impiegato spesso il metodo comparativo. Dal 2000 al 2010 ha lavorato nella SSIS come supervisore, dal 2010 è in pensione e tiene conferenze in varie scuole, associazioni culturali, festival di filosofia.

Da una decina di anni tiene corsi di letteratura comparata nell’Università Primo Levi di Bologna. Ha pubblicato diversi libri scolastici per i licei classici con gli editori Loffredo, Cappelli e Canova. L’ottobre scorso ha pubblicato un romanzo “Tre amori a Debrecen“ con l’editrice Il Ponte Vecchio di Cesena. Da undici anni tiene un blog.

l. d.