Tre giorni di festa e solidarietà con l’Avis. Musica, visite guidate e l’incontro fra le Capitali

Nell’ambito delle celebrazioni di Pesaro 2024, si svolgerà, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, il "Donor Weekend 2024", evento organizzato da Avis Comunale Pesaro assieme alle Avis nazionale, regionale e provinciale. "Questo format promosso da Avis nazionale nelle città Capitali della Cultura – ha detto il presidente Avis comunale, Filippo Giovannini – è un’occasione unica per promuovere la cultura della donazione del sangue, in un contesto che coniuga arte, impegno sociale e partecipazione civica. La manifestazione si svolgerà a Pesaro, con Palazzo Gradari come centro nevralgico delle attività. Al suo interno sarà allestita una installazione permanente con un punto informativo dove i volontari distribuiranno materiale promozionale sulla donazione di sangue. L’apertura della tre giorni avverrà venerdì 13 alle 18,30 in piazza del Popolo, con un omaggio musicale a Rossini. A seguire, alle 21,30, in piazzale Collenuccio, la band locale Rimmel si esibirà in un concerto aperto a tutti, con ingresso libero. La mattinata di sabato 14 sarà dedicata a visite guidate ai monumenti della città. Il pomeriggio proseguirà alle 16.30 con la conferenza a Palazzo Montani Antaldi sul tema: "Sociale & Digitale"; poi alle 21 spettacolo comico dell’artista Giovanni Cacioppo, in piazza del Popolo. Domenica, alle 10, sempre a Palazzo Montani Antaldi, si terrà un convegno sul coinvolgimento delle nuove generazioni nel volontariato". Poi Giovannini ha concluso: "Al termine avrà luogo il passaggio di consegne tra le delegazioni Avis delle Città Capitali della Cultura: Bergamo e Brescia (2023), Pesaro (2024) e Agrigento (2025). Alle 17 si svolgerà la pedalata cittadina, con partenza e arrivo in piazza del Popolo, dedicata a Franco Revelli, ex segretario di Avis Pesaro scomparso lo scorso anno proprio il 15 settembre, colui che ebbe l’intuizione di mettere in contatto le Avis comunali delle Capitali della cultura, dando così inizio al passaggio di consegne all’interno del format ideato da Avis nazionale". Alla conferenza hanno partecipato il vice sindaco Daniele Vimini e l’assessore Luca Pandolfi. Inoltre sono intervenuti il presidente nazionale Avis, Giampietro Briola (in videoconferenza); il presidente regionale, Daniele Ragnetti, il segretario provinciale Giacomo Di Marco e lo speaker, nonché donatore di sangue, Loris Menghi.

Luigi Diotalevi