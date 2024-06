Tre stelle Michelin a palazzo ducale e centro storico

La città di Urbino, la Galleria nazionale delle Marche e i Musei civici di Pesaro fanno un salto di qualità nella Guida turistica e culturale Michelin. A Palazzo ducale, il francese Philippe Orain, direttore della Guida, ha consegnato le certificazioni con le nuove stelle assegnate a ciascun sito: salgono a tre, il massimo, Urbino e la Galleria, a due Palazzo Mosca.

"Per i nostri lettori, Urbino era ormai oltre al grado di "Vale una deviazione", era una meta che "Vale il viaggio" – ha spiegato, presentando anche la nuova pubblicazione, che raggruppa Marche, Umbria e Toscana –. Sono nove i criteri in base a cui decidiamo se una località meriti stelle: prima impressione alla scoperta, notorietà, ricchezza del patrimonio, etichette (come l’essere sito Unesco), valore patrimoniale e storico, estetica o "grandeur", autenticità – fascino – armonia, qualità dell’accoglienza e qualità della visita. Sono contento di assegnarne tre a Urbino. Pesaro, poi, è una città in cui vorremmo portare più visitatori: il litorale con le falesie come in Normandia sorprende il turista francese, Villa Imperiale è sontuosa e i Musei civici, a cui sono felice di assegnare due stelle, sono sempre interessanti".

Ad accettare il riconoscimento c’erano il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, entrambi appena riconfermati: "Le tre stelle ci lusingano – ha detto Gambini –. Mantenere questa città non è facile e dobbiamo lavorare sull’accoglienza, ma con un turismo che sia sostenibile. Urbino, poi, è un tutt’uno con Palazzo ducale e spero che la collaborazione con la Galleria nazionale delle Marche e Pesaro continui a crescere: ringrazio il direttore Luigi Gallo e Vimini". Il vicesindaco pesarese ha ricambiato e poi ringraziato a propria volta Gallo per l’ospitalità: "La Guida Michelin è fondamentale, perché l’overbooking del turismo è reale ed essa può orientare il pubblico. Siamo felici per i Musei civici: anche se dobbiamo lavorare ancora sui contenuti, questo riconoscimento ci fa capire che la strada scelta sia giusta". Nell’accettare le stelle per Palazzo ducale, Gallo si è innanzitutto detto "contento che Urbino e Pesaro, unite da una famiglia ducale ma separate da tradizioni culturali, siano entrate in una nuova guida dell’Italia centrale. Le stelle le prendono tutte le persone che lavorano e hanno lavorato nel museo: il palazzo e la Galleria se le meritano. Grazie a tutti e grazie alla Guida Michelin. Siamo nel firmamento, ora meritiamocelo".

Nicola Petricca