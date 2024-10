Troppi muschi nei vicoli. Ed è rischio scivoloni: "Così li eliminiamo"

In alcuni casi, metaforicamente, si può scivolare in un panorama o in uno scorcio suggestivo, semplicemente osservandoli. In altri si può, realmente scivolare, per ammirarli meglio. Anche ad Urbino come in molte antiche città perché, specie i vicoli, abbracciati dall’ombra e alimentati dall’umidità sono leggermente sfiorati dal sole. E questo sopratutto nella zona nord crea condizioni favorevoli per la fioritura dei muschi che possono rendere viscido, sporco e potenzialmente pericoloso il passaggio. Si deve intervenire, ma come in una zona delicata come un centro storico Unesco?

Sindaco, l’autunno è la stagione più favorevole a queste condizioni che possono portare a rovinose cadute. Si deve intervenire.

"Tutti gli anni a ottobre e novembre il muschio si accumula nelle vie, non facciamo trattamenti con prodotti chimici perché non è giusto. Alcuni di questi è vero che scongiurano la formazione del muschio ma essendo la nostra una terra e una città capitale del biologico non ci sembra il caso, inoltre questi potrebbero rovinare un un po’ l’antica pavimentazione e le fessure"

Però la situazione è ben visibile a tutti, cittadini (anche anziani) che vivono in centro, studenti e turisti.

"Marche Multiservizi effettua la pulizia, ha il compito di farla in maniera sistematica. L’abbiamo già sollecitata ad intervenire. L’azienda a sua volta incarica Opera che dovrebbe fare anche la vigilanza e intervenire secondo le necessità".

Bisogna controllare attentamente: cosa viene pulito oltre il muschio?

"Senz’altro bisogna controllare più spesso, noi diamo un incarico per la pulizia del muschio e dell’erba murella fino ad una determinata altezza. Nel suo contratto Marche Multiservizi ha il compito di pulire le caditoie, i selcini quando sono sporchi, le gradinate del Duomo così come le vie di Urbino. Poi come dicevo l’erba murella ad altezza d’uomo. Uguale nelle frazioni. Il tutto ogni quindici giorni".

Anche il guano di piccione, che in alcuni punti è più presente?

"Sì, anche il guano di piccione".

Come avviene la pulizia se non si utilizzano prodotti chimici?

"Per realizzare queste pulizie nei vicoli non si utilizzano dei prodotti ma l’acqua a pressione e la si effettua con dei macchinari a piedi, quindi risiede più tempo e le condizioni meteorologiche devono essere favorevoli. Poi questa formazione di muschi viene eliminata nella stagione fredda anche con il ghiaccio e quindi. con l’utilizzo di sale e apposito ghiaino. Il sale infatti è un erbicida, ha anche questa funzione oltre a sciogliere i tratti ghiacciati. Nei punti a nord del centro storico se ne accumula di più di muschio e quest’anno è stato particolarmente complicato perché dal 20 settembre ha quasi sempre piovuto".

Tornando all’utilizzo del sale e alle notti in cui ghiaccia, lo scorso anno non è praticamente mai avvenuto. Anche questa particolarità è in qualche modo legata al cambiamento e alla situazione climatica.

"Probabilmente anche la situazione climatica ha aumentato questa condizione, lo scorso anno sale e ghiaino non sono mai stati utilizzati perché non erano necessari".

Francesco Pierucci