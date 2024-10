"Trovare un buco?. Lavoro nel lavoro"

"Da maggio a settembre, specie nelle zone del centro e del mare è davvero un problema trovare un parcheggio, soprattutto per chi lavora come me - dice Lorenzo Perdon -. Io sono un elettricista e quando sono in queste zone devo lasciare il mio furgoncino lontano rispetto a dove devo operare e per scaricare il materiale diventa tutto molto complesso. Oltre al fatto che tutti i parcheggi in queste due zone sono praticamente a pagamento, spesso non si riescono a trovare nemmeno e si perde tantissimo tempo per cercarne uno. Diventa un lavoro nel lavoro, dove per un intervento di un’ora devi sempre contare anche il tempo per trovare un posto per il furgone. In centro poi, negli ultimi anni, hanno tolto tantissimi parcheggi, peggiorando ulteriormente la situazione".