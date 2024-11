Truffe, sale l’allarme. Il Comune invia un decalogo a casa

Anche nell’antica Casteldurante è tempo di truffe e furti. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato un fermo nei giorni scorsi ma in un territorio che era un’isola felice questi fatti sono sempre più frequenti. "Si sta minando la serenita` della comunita` - dice Giacomo Tacconi, consigliere comunale della minoranza Urbania AlternAttiva-. Di fronte a questa emergenza, l’amministrazione comunale non ha fornito ne´ risposte ne´ soluzioni concrete. Nonostante l’installazione di telecamere di sorveglianza alle entrate e uscite dei centri abitati dell’Unione Montana, permangono dubbi sul loro funzionamento e sull’efficacia della loro gestione. Senza una manutenzione adeguata e un utilizzo strategico, questi strumenti rischiano di essere inutili, lasciando il territorio esposto e vulnerabile. Ad aggravare la situazione, il sindaco e la giunta non sembrano aver adottato misure straordinarie, come richieste di controlli potenziati o pattugliamenti piu` frequenti da parte delle Forze dell’Ordine. Questo silenzio evidenzia una preoccupante mancanza di percezione della gravita` del problema e abbandona i cittadini a se stessi. Nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere chiarimenti e sollecitare interventi immediati". L’Amministrazione ha già fatto sapere che, il tradizionale panettone che invia ogni anno agli anziani, quest’anno sarà accompagnato, in accordo con le forze dell’ordine, da un decalogo contro le truffe per informare e mettere in guardia una delle fasce più sensibili a questo fenomeno tra la popolazione.

Andrea Angelini