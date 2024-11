Tutti "A scuola di sostenibilità". In cattedra Marche Multiservizi

"A scuola di sostenibilità": un progetto che andrà a coinvolgere moltissimi studenti del territorio, dalle elementari fino all’ultimo anno delle superiori. Ma di cosa parlerà questa campagna di sensibilizzazione? I temi vertono su rifiuti, acqua e sul valore delle api nell’ecosistema. L’obiettivo, attraverso lezioni in Aula, proiezioni di video e visite agli impianti gestiti da Marche Multiservizi, è quello di sensibilizzare gli studenti su aspetti cruciali per garantire uno sviluppo sostenibile e per tutelare l’ambiente.

Dall’economia circolare, passando per le informazioni relative all’acqua e al suo utilizzo, fino al progetto "Salviamo la Regina" per far conoscere l’importanza delle api e degli insetti impollinatori per la vita dell’uomo, le iniziative proposte sono tante e ognuna con la sua importanza: "Per noi è fondamentale coinvolgere i giovani, poiché sono il nostro futuro – spiega Rosalia Cipolletta, presidente del circolo Il Ragusello di Legambiente –. È necessario dare una svolta, in tempi brevi, al modo di produrre, puntando maggiormente su energia pulita derivante dal sole, dal vento e dall’acqua. I giovani, quindi, devono essere informati di ciò che sta accadendo al nostro e al loro futuro; devono anche sapere che si può salvare la nostra vita sul pianeta, dialogando anche con politici locali, nazionali ed europei, i quali devono intensificare le azioni necessarie. Sicuramente avremo modo anche di proporre dei laboratori e delle attività, al fine di far comprendere al meglio quello che vuol dire proteggere l’ambiente".

Anche Andrea Pierotti, presidente di Marche Multiservizi, concorda sull’educazione ambientale sin da giovani: "Abbiamo avuto modo di collaborare spesso con le scuole – racconta Pierotti – e ogni volta siamo riusciti a far comprendere a bambini e adolescenti quello per cui stiamo lavorando, ossia un mondo migliore e più pulito. Queste iniziative hanno un duplice valore perché, da una parte, ci consentono di dialogare direttamente con i giovani e, dall’altra, ci permettono di raggiungere anche le loro famiglie. Diventano quindi uno strumento formidabile per veicolare messaggi importanti quali ad esempio l’importanza di fare una corretta raccolta differenziata o di non sprecare l’acqua".

Al. Zaf.