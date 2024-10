Ubaldi: "Non serve la Provincia autonoma"

Una cosa è certa, nei prossimi mesi si parlerà sempre dell’esito delle elezioni provinciali. L’atteso e previsto “ribaltone“ del centrodestra a svantaggio del centrosinistra di fatto non c’è stato. E l’aspetto più inatteso è stata la mancata elezione – per poco – del sindaco di Urbino Maurizio Gambini.

Ovvio che questo è uno scenario “da festa di nozze“ per il Pd, e quindi Giorgio Ubaldi – segretario del partito – coglie subito l’occasione per un intervento politico. "Non c’è bisogno di una provincia per far sentire la voce dell’entroterra" dice Ubaldi, in riferimento al progetto di Gambini di realizzare una Provincia di Urbino, autonoma da Pesaro. "C’è bisogno – dice Ubaldi – di stare uniti organizzarsi e fare proposte concrete. Di gente che rappresenta i territori e che a livello provinciale, l’attuale, dice la sua portando avanti idee e proposte per un entroterra che se diventa sempre più piccolo, in qualunque forma istituzionale, conta sempre di meno. Ne è rimasto vittima il sindaco di Urbino che con la sua non elezione ha rimarcato che senza un alleanza con tutto l’entroterra non si va da nessuna parte. Significativo che ad esempio per il centrosinistra quattro su sei sono eletti nell’entroterra. Queste elezioni sono “politiche“ visto che hanno votato i rappresentati dei cittadini nei vari comuni e hanno una valenza importante. Attenzione, senza alleanze il civismo rischia di rimanere contenuto nei confini comunali senza incidere nelle decisioni delle istituzioni più importanti , prime fra tutte la Regione. Quando diciamo che il ruolo di Urbino nel territorio è sempre più indebolito: questo passaggio elettorale lo testimonia plasticamente. Quando diciamo che ha tutti i livelli su sanità, viabilità, Università, non c’è la dovuta attenzione da parte degli organi soprattutto regionali per non parlare di quelli nazionali i risultati di domenica ne sono la prova lampante. Il Pd di Urbino si è speso per far eleggere rappresentanti di Urbino e dell’entroterra. Ci siamo riusciti. Giovannini vicesindaco di Mercatello sul Metauro e Giovannelli consigliere comunale di Urbino rappresenteranno e lavoreranno per ridare a Urbino e l’entroterra a quel ruolo che compete. Fra un anno poco più ci saranno le elezioni regionali. Dopo 5 anni di una giunta inadeguata questo risultato deve far ripartire il centrosinistra unito per conquistare il governo regionale. Abbiamo capacità sia umane che di idee e progetti per poterlo fare. Quando c’è la capacità di unire di portare avanti quello che serve per i nostri territori il lavorare comune diventa più facile. Noi Pd di Urbino ci siamo. Guardiamo avanti per un nuovo ruolo per questo territorio, per qualificare i servizi, per farne di nuovi per combattere lo spopolamento sociale ed economico, per convincere i giovani che qui c’è un futuro", conclude Ubaldi, segretario Pd Urbino.