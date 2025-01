Un maxi lavoro per la scarpata. Impiegate funi da arrampicata

A chi compie in questi giorni il tragitto Urbino – Pesaro o viceversa non sarà sfuggito un cantiere con semaforo all’altezza di Trasanni, poco fuori della frazione, in direzione Pesaro. Nonostante negli ultimi tempi tanti siano stati – e continuino ad essere – i cantieri sulla strada statale 423 Urbinate, l’ex provinciale ora passata ad Anas che va dalla città ducale fino a Morciola, quest’ultimo cantiere non può passare inosservato. Si tratta infatti, come fa sapere Anas, di "lavori di messa in sicurezza delle scarpate dissestate, in alcuni tratti saltuari della strada". Nelle scorse settimane, gli operai infatti hanno disboscato da rovi e cespugli infestanti lunghi tratti di cunette, fossi e scarpate ai lati della strada, tra Gallo di Petriano e Trasanni; il risultato è molto visibile, in quanto vari metri, tra strada e torrente Apsa in particolar modo, sono ora assai brulli e privi della vegetazione spontanea che li aveva riempiti nel corso del tempo. Negli ultimi giorni invece, non lontano da alcune case all’imbocco del paese, è in corso un’opera più imponente: il consolidamento di un’alta falesia di terra che incombe proprio sulla statale. Una parete che necessitava da tempo una messa in sicurezza: lavori che sono quasi terminati, tramite l’apposizione di tessuti idonei che ricoprono tutta la scarpata, alta una decina di metri, ai quali è stata poi sovrapposta una ulteriore rete che viene fissata per garantire ulteriore e definitiva stabilità in caso di distacchi di zolle o massi. Gli operai hanno lavorato con funi da arrampicata, issandosi e calandosi in sicurezza per operare al meglio.

"I lavori di manutenzione – ha reso pubblico sempre Anas – sono stati finanziati per un importo di oltre un milione e mezzo di euro".

gio. vol.