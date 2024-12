Un Piccolo mondo da scoprire: invito a cena a Mombaroccio

Anno domini 1980, nella centralissima via Mazza di Pesaro va declinando un locale da "sballo" come l’"Eta Beta", dove i giovani hanno vissuto la rivoluzione musicale e non solo, e sorge la cucina solare della Taverna dei Giordani, locale tra archi e vestigia romane come la statua dell’Idolino (a proposito che fine ha fatto?) orchestrata dal gran maestro di tavola Romano Lorenzi e da sua moglie, i quali viaggiano a fumanti penne alla vodka che ancora sciolgono acquolina.

Altri tempi. Negli anni Romano è salito in collina, a Mombaroccio, ha aperto un’azienda agricola nella quale lavora mirabilmente salumi di propria produzione, e porta a tavola ogni volta la tradizione, cimentandosi anche nell’arte della pizza. Ad essa Romano e la sua famiglia dedicano una serata imperdibile in programma giovedì 12 dicembre alle 20,30, per la quale già da oggi si aprono le prenotazioni allo 0721 470170. "Tutte le nostre pizze sono preparate con farina macinata a pietra con lievitazione di oltre 48 ore", premette Romano che con la collaborazione di Otello Renzi e della cantina "Il Conventiono" di Monteciccardo, porterà in scena una sfilata di pizze di gran moda: quella con fiordilatte, ciccioli, salsiccia stagionata in grotta, zucchine all’acetella pecorino fresco del Pastore dell’azienda agricola Monte san Giovanni e quindi la "La Velata" con fiordilatte, coppa di testa, tuorlo d’uovo, olive nere marinate della casa. E ancora la Montefeltro (fiordilatte, uovo marinato, Tartufo nero pregiato e fonduta di formaggi) e la “Gourmet di Mombaroccio” (fiordilatte, maialino nostrano speziato al girarrosto su letto di erba di campo con Olio Blend della Fattoria Piccolo Mondo). Infine la crema pasticcera con ricotta fresca Monte san Giovanni, miele apicoltura Oliva, visciole e scorzetta di limone. I vini del "Conventino" in abbinamento saranno Brut Metodo Classico Cuvée 24 mesi, Bianco Marche Igt il Famoso nel Convento, Colli Pesaresi Sangiovese Riserva Cardomagno e infine il Verdicchio Doc dei Castelli di Jesi Superiore Terre S. Paolo della cantina Piersanti.

