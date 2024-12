"Un presidente contro. Non era mai successo"

Sulla candidatura a Capitale europea della Cultura (2033), "Acquaroli e il centrodestra tradiscono le Marche sostenendo la candidatura di Norcia, stanziando nel prossimo bilancio 40mila euro e ignorando il territorio di Pesaro e Urbino, in lizza per lo stesso riconoscimento". Così il consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd): "Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E’ noto, infatti, il fastidio già provato dal centrodestra marchigiano per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 che si è tradotto nella scarsissima attenzione della Regione Marche al progetto. Mi chiedo come Acquaroli non abbia provato imbarazzo nel venire a Fano a celebrare la Giornata dell’orgoglio marchigiano, mentre nei suoi uffici di Ancona lavorava per favorire, con i soldi dei marchigiani, un competitor umbro. In oltre 50 anni di storia della Regione non si era mai visto un presidente lavorare contro gli interessi della propria per favorirne un’altra".