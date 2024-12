Un volume sulla storia di “Guidubaldaccio“

Un nuovo volume che narra vicende di storia locale sta per uscire grazie all’interessamento dell’associazione Urbino Capoluogo, questa volta affiancata dal mecenatismo del CUUM, Club Unesco Urbino e Montefeltro. Si tratta dell’opera “Storia della sollevazione di Urbino contro il Duca Guidubaldo II Feltrio Della Rovere dal 1572 al 1574, da Documenti inediti dell’Archivio Vaticano“ scritto da Luigi Celli, edito a fine Ottocento ma pressoché sconosciuto oggi. La ristampa, in un’edizione curata e dalla veste grafica pregevole, sarà presentata domani alle ore 10 nell’aula magna dell’Isia in via Santa Chiara 36, ad ingresso libero (varco 1 aperto dalle ore 9 alle 12).

"Si tratta di un’opera avvincente – dice Giorgio Londei, presidente di Urbino Capoluogo – che fa luce su una pagina drammatica della storia del Ducato, quando per le pesanti tasse imposte dal duca Guidubaldo II gli urbinati si ribellano, ma purtroppo vengono repressi duramente. Un avvenimento cruciale della storia di Urbino e del Montefeltro, rimasto tuttavia finora quasi sconosciuto. Sono perciò grato al CUUM per averne sostenuta la pubblicazione".

Aggiunge Alberto Bruscoli, presidente del Club: "Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto editoriale, che rappresenta un tassello prezioso nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La storia di Urbino è un tesoro inestimabile e questo libro non è solo un’approfondita ricostruzione storica, ma un invito alla riflessione sul nostro presente e sul futuro che vogliamo costruire insieme".

Al termine dell’incontro, a cui interverranno anche i sindaci di Urbino e Fermignano Maurizio Gambini e Emanuele Feduzi, sarà fatto omaggio a tutti i presenti di una copia del volume e di un piccolo aperitivo.

gio. vol.