"Una targa per la solidarietà"

"Hachsharah di Fano: realizziamo un pannello informativo nel luogo della solidarietà e dell’accoglienza, nei locali del mercato all’ingrosso del pesce". E’ la proposta presentata dai consiglieri dei gruppi di opposizione per ricordare la solidarietà espressa dai fanesi, tra il 1945 e il 1948, verso 150 ebrei sopravvissuti allo sterminio. Molti di quei giovani uomini cercarono di imparare a fare i marinai e i pescatori. "Dopo il varo, nel novembre del 1947, del peschereccio Harishona – prosegue la mozione – costruito con l’aiuto di un maestro d’ascia jugoslavo e dei fanesi, il gruppo si imbarcò per Haifa e il neonato Stato di Israele, con l’aiuto di 5 marinai fanesi, esperti in navigazione, che li accompagnarono in Palestina e lì si fermarono per 5 anni per insegnargli la pesca".