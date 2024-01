Una targa ricorderà. Dino Tiberi

Domani alle 11 appuntamento alla base del tratto pedonale che da Piazza del Mercatale di Urbino porta all’ingresso della Data, per la scopertura della targa dedicata alla “Salita Dino Tiberi“. Subito dopo ci si sposterà nella Sala del Maniscalco in via Scalette del Teatro, per gli interventi dedicati allo scrittore e politico urbinate in occasione del centenario della nascita. A portare i saluti istituzionali assieme al sindaco di Urbino Maurizio Gambini, sarà il Capitano Reggente della Repubblica di San Marino S.E. Filippo Tamagnini, a testimonianza dell’amicizia personale con la famiglia Tiberi e con un cantore delle terre del Montefeltro che seppe tradurre in azione politica l’amore per i valori della tradizione e del territorio, sia durante l’incarico di Presidente della Regione Marche dal 1972 al 1975, sia come autore di opere importanti come “Il Ranco“ (1985) “Il sillabario di Badò“ (1991) “Storie da Proverbi marchigiani“ (1993). Dopo i saluti istituzionali e famigliari, gli amici e i collaboratori di Dino Tiberi porteranno contributi e ricordi a testimonianza del valore di un uomo che seppe tradurre il suo impegno prima nell’azione politica poi in testi ancora oggi capaci di dare valore alla cultura dell’entroterra e alle genti che lo vissero in tempi segnati dalla fame e dalla guerra ma anche da una solidarietà sociale oggi a noi sconosciuta.

