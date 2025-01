Una vita per l’arte

Giorgio Antinori, nato nel 1936, prima di studiare alla Scuola del Libro di Urbino lavora dalla giovanissima età in officine meccaniche di riparazione, prendendo confidenza con i materiali e le tecniche di manutenzione; raccoglie residui delle mareggiate e li lavora per farne oggetti artistici. La confidenza con legni e pietre l’acquisisce lungo la spiaggia di Fano, sua città natale, apprezzando la povertà della materia.

Spronato dal fratello si iscrive alla Scuola del Libro di Urbino. Dopo il diploma insegna Decorazioni pittoriche agli Istituti d’arte di Spoleto, poi di Ancona e infine di Fano, e inizia a partecipare a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, con lavori che i critici subito apprezzano. In Antinori si individua subito l’esigenza della libera ricerca e della sperimentazione, ma niente è improvvisato o approssimativo nel suo lavoro, raccontato in decine di mostre in Italia e all’estero.