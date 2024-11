Un’escalation preoccupante. Il prefetto in prima linea

"Un preoccupante aumento del numero delle truffe agli anziani – è quanto segnala il prefetto Emanuela Saveria Greco -. Nel 2024, rispetto al 2023, i casi sono aumentati del dieci per cento. Solo negli ultimi dieci giorni, tra colpi tentati e messi a segno, se n’è verificato in media uno al giorno". Oggi si riunirà in prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, organo consultivo del quale fanno parte anche il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e del gruppo guardia di finanza. Del comitato fa parte anche il sindaco. All’ordine del giorno proprio il tema delle truffe agli anziani. "Ho contattato i sindaci della provincia – commenta il prefetto -. Chiedendo di organizzare incontri tra le forze dell’ordine e la popolazione proprio per sensibilizzare soprattutto gli anziani nei confronti delle modalità di queste truffe. I sindaci si stanno attivando, anche sui social, per avvisare i cittadini invitandoli a prestare la massima attenzione. Purtroppo gli anziani che cadono vittime di questi malviventi consegnano il contante e gli oggetti di valore che hanno in casa. Ciò che dovrebbero fare, invece, è avvisare immediatamente le forze dell’ordine, un parente, un vicino di casa. Non devono assolutamente credere nel contenuto di queste telefonate. Chi mette in atto queste truffe lo fa secondo un meccanismo ben organizzato. Riescono a tenere il telefono occupato e poi, nel giro di breve tempo, si presentano alla porta e vanno a ritirare soldi e oggetti preziosi".