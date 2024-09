Urbania-K Sport: ecco il derby che accende la giornata

Con la terza giornata si comincia ad entrare nel vivo del campionato di Eccellenza. Molto atteso il derby Urbania- K Sport mentre l’Urbino giocherà in casa con i PortualI Ancona e l’Alma Juventus sarà impegnata sul terreno di Montegranaro. Calcio d’inizio alle ore 15,30.

Urbino- Portuali Ancona. "Subito una partita che pesa – chiosa il dg dell’Urbino Ivan Santi – perché dopo la sconfitta di Montefano c’è subito voglia di riscatto e di riprendere il cammino verso le posizioni di testa. Il mister e i ragazzi sono pronti a questo match che dobbiamo interpretare bene da subito. Non abbiamo alcuna pressione perché siamo ben consapevoli dei nostri mezzi ma sappiamo anche che dobbiamo ancora migliorare in tanti aspetti. Abbiamo cambiato mentalità e diversi attori quindi ci vuole un po’ più di tempo ad assorbire meccanismi e situazioni di gioco. Peccato anche per gli infortuni occorsi in questo periodo (Sartori sarà out ancora per un po’) ma la rosa è importante per cui guardiamo avanti con estrema fiducia". Si gioca al Montefeltro di Urbino. Arbitra Francesco Tasso di Macerata.

Urbania- K Sport Montecchio Gallo. I due direttori sportivi cosi presentano questo derby che sugli spalti vedrà il pubblico delle grandi occasioni. Il diesse dell’Urbania Stefano Maggi: "Dopo la Maceratese arriva al Comunale un’altra formazione accreditata per le prime posizioni della classifica. Le due sconfitte ci hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, al tempo stesso c’è consapevolezza e volontà di far il massimo per sbloccarci e ottenere un risultato positivo. Avremo ancora alcune assenze, ma chi scenderà in campo si farà trovare pronto". Il diesse della K Sport Ettore Mariotti: "Derby subito caldo perché entrambe le squadre vengono da delle sconfitte, anche se siamo solo all’inizio comincia ad essere una partita sia sentita che importante. Anche oggi avremo delle assenze importanti però siamo convinto che metteremo in campo come sempre il massimo, abbiamo molta fiducia nella nostra squadra". Si gioca al Comunale ‘Guerra’ di Urbania. Arbitra Daniele Piciucco di Campobasso.

Montegranaro- Alma Juventus Fano. In palio punti importanti per entrambi, specialmente per l’Alma Fano reduce da due sconfitte consecutive. Per sbloccarsi spera nella crescita dei suoi giovani che sono la grande maggioranza della rosa messa a disposizione di Aiello Si gioca allo Stadio Comunale ‘La Croce’ di Montegranaro. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

Le altre gare odierne: Atletico Mariner- Maceratese (ore15). Arbitra Matteo Pigliacampo di Pesaro. Matelica- Chiesanuova. Arbitra Marco Cazzavillan di Vicenza. Montefano- Fabriano Cerreto. Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro. Sangiustese- Monturano Calcio. Arbitra Simone Malascorta di Jesi.Tolentino- Osimana. Arbitra Marco Fiermonte di Macerata. Amedeo Pisciolini