Urbino co-capitale della cultura 2024. Gli ultimi tre eventi

Tre eventi chiuderanno, domani, la settimana da co-capitale della cultura italiana per Urbino, prima di passare il testimone a Monte Grimano Terme, che ricoprirà tale ruolo da lunedì 16 a domenica 22 dicembre con un programma dal titolo “Accordi“. Le iniziative saranno tutte di pomeriggio-sera, a partire dalle 16,30, con la presentazione del nuovo allestimento di una sala del Museo diocesano Albani (ingresso dalla cattedrale). Alle 17 comincerà l’ultima delle tre serate di “Urbino food fusion“, promosse da Cna Pesaro Urbino in collaborazione con bar e ristoranti, che proporranno menu in cui si abbineranno prodotti locali e piatti internazionali. Alle 21, chiusura a Teatro Sanzio, con il saluto delle autorità e il concerto finale a cura dell’Orchestra sinfonica Rossini. Anche domani saranno visitabili le mostre allestite nel Collegio Raffaello, “Da casa a fondazione. Un progetto didattico“, “Botanica partecipata in mostra“ e “I monti delle Cesane. Ombre, luci, suoni e odori del bosco“.