Urbino, meglio gli studenti: "Spesso vogliono solo loro"

Case a Urbino cercansi. Eppure gli annunci di offerte, tra privati e agenzie non mancano. Più facile però se si è studenti, perché se si è una famiglia l’impresa può diventare un ‘odissea. I prezzi? Stabili, una media di 300 euro a camera e di 500 per un appartamento.

C’è chi come Marta Mazzarella, 29 anni, a Urbino ci è arrivata dal Friuli Venezia Giulia a 18 per studiare. Triennale e magistrale in Scienze motorie e poi ci è rimasta a lavorare come insegnante. In 11 anni ha cambiato 5 case. "Da lavoratrice ho vissuto il dramma, questa settimana l’ho trovata a San Bernardino e spendo 500 euro per 50 metri quadri scarsi. Vogliono solo studenti anche se offri l’equivalente dell’affitto. Meglio cercare fuori del centro, in città ho visto delle case che per me non lo sono, praticamente senza finestre".

Ma anche gli studenti rischiano di non trovare una soluzione, ce lo racconta Alessandra Galiffi, 22 anni abruzzese e studentessa di Farmacia in partenza per l’Erasmus in Norvegia.

"Appena ho avuto la conferma ero felicissima di poter fare questa esperienza da gennaio a giugno 2025 - spiega -. Poi i dispiaceri sono iniziati con la casa. Sono rimasta sempre nella stessa per 3 anni e dalla primavera scorsa ho iniziato a mettere annunci per trovare qualcuno che subentrasse al mio contratto, tramite agenzia, nel periodo della mia permanenza all’estero. Il problema principale è che contratti piccoli tendono a non farli. E io ne avevo bisogno nel periodo che va da questo settembre a dicembre, prima di partire. Sono dovuta andare quindi da un affitta-camere ma è molto più costoso, quindi non per tutti".

L’agenzia immobiliare Cangini è una di quelle storiche, in attività dal 1989, e con loro abbiamo fatto una panoramica. I bed and breakfast hanno portato via dal mercato le case da affittare? "Non al mercato delle famiglie, a quello degli studenti forse sì. Il B&b può essere visto anche come servizio allo studente, ad esempio per chi viene a Urbino per periodi brevi, di alcuni giorni", spiega Linda Cangini. Ma le famiglie poi hanno un altro problema: "Credo che sia un problema nazionale e di normative. Se chi ha una casa da affittare fosse più tutelato nel riprendere l’immobile in caso di problemi con l’inquilino, questa mancanza forse non ci sarebbe". E se un lavoratore temporaneo cerca casa? "Ancora siamo un’isola felice, abbiamo richieste di lavoratori da Pesaro e Montecchio per trovare casa a Urbino. Chi lavora solitamente non vuole stare con gli studenti. Però qui c’è l’abitudine agli affitti transitori, quindi per i lavoratori il problema non c’è, vedrei perfetta come zona quella della Tortorina dove ci sono soluzioni a partire da 50 metri quadrati e siamo sui 400 euro. In generale per quest’anno i prezzi sono stabili: dai 300 ai 500 per un monolocale in centro; la stanza singola sui 300-350 euro mentre fuori dalle mura partono dai 240 euro".