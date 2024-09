Urbino ospita la Summer School della Fondazione Zeri

Dal sabato 31 agosto Palazzo Ducale ospita per una settimana l’edizione 2024 di una summer school organizzata dalla Fondazione Federico Zeri. Il corso, riservato a 25 giovani laureati, specializzandi e dottorandi di università italiane e straniere, beneficia del supporto della Galleria Nazionale e gli organizzatori l’hanno voluto legare alla mostra sul Barocci in corso al pianterreno.

Il tema infatti è “Federico Barocci da Urbino all’Europa: il suo tempo, il suo lascito“, in connessione con la campagna di ricerche sull’attività dell’artista promossa dall’Università di Urbino.

"Siamo lieti – commenta il direttore Luigi Gallo – di ospitare un corso di elevato livello culturale, organizzato in diretta collaborazione con il nostro museo protagonista non solo della valorizzazione delle raccolte, ma anche primo interprete del rinnovamento degli studi scientifici. Il tema del corso sarà la grande mostra, che sta ottenendo grandi consensi sia a livello di critica, sia di pubblico e sono convinto che questa nuova edizione della summer school dedicata alla parabola del grande artista urbinate non farà altro che accrescerne e diffonderne la conoscenza. Per tutta la settimana i corsisti “vivranno“ negli spazi del museo, a stretto contatto col personale, e avranno la possibilità di confrontarsi col grande lavoro di rinnovamento del Palazzo Ducale e delle collezioni del museo che sta procedendo grazie ai fondi del Pnrr".

g. v.