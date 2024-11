Utopia abbatte altre barriere . Pantanelli, il vivaio che coltiva sogni. Al lavoro i ragazzi con disabilità

Dopo la realtà creata con la trattoria sociale nel cuore del Miralfiore, che oggi coinvolge nel progetto oltre 40 ragazzi con disabilità, Utopia è pronta per una nuova avventura. Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione del rinnovato vivaio Pantanelli, dove ha preso vita il progetto ‘Panta-Rei’, realizzato dalla onlus Gulliver e da Utopia che ha preso in gestione la storica attività florovivaistica. A presentarlo è Andrea Boccanera, presidente Gulliver: "Dopo la trattoria Utopia – dice – ora inauguriamo il vivaio Pantanelli Panta-Rei, che sarà un luogo dove alcuni ragazzi diversamente abili, con talenti diversi, potranno essere impiegati nell’attività florovivaistica. Spesso questi giovani, una volta finita la scuola, rimangono nell’oblio della casa. In questo modo possono invece trovare una occupazione, ognuno con le proprie competenze. Oggi il progetto Utopia coinvolge circa 120 famiglie, non solo di Pesaro ma anche di Fano, Fossombrone e altre zone limitrofe". Nel progetto "Panta-Rei" sono coinvolti anche i ragazzi dell’istituto Agrario Cecchi: "Si alterneranno per fare da tutor ai nostri ragazzi – dice Boccanera – perché questo è anche un progetto di integrazione. Ogni giorno, sono presenti al vivaio oltre 40 persone. Per questo progetto ci terrei anche a ringraziare Laura Pantanelli, che ci ha dato in gestione questo luogo credendo nel nostro progetto".

Ad intervenire anche il preside dell’istituto Cecchi, Riccardo Rossini: "Certe iniziative sono importanti per i giovani e per il nostro territorio – dice –. In questo progetto non c’è distinzione tra chi ha disabilità e chi non ce l’ha, si riconosce che ogni ragazzo ha il diritto di crescere. Tra l’altro il nostro istituto ha tantissimi ragazzi disabili iscritti e avere una ulteriore opportunità, confrontarsi con gli addetti sul campo, per loro è straordinario". Presente anche il presidente della Fondazione Prosolidar, Giancarlo Durante, che ha appoggiato il progetto: "La nostra realtà nasce dal settore creditizio e ogni anno finanziamo progetti di solidarietà scegliendoli per la loro valenza. Panta-Rei è uno di questi".

Alex Bernacchia, presidente di Utopia, ha ripercorso la storia dell’associazione, che si appresta ora anche a prendere le chiavi dell’ex ostello di Fosso Sejore, come ricorda Francesco Baldelli, assessore regionale: "Il Vivaio Pantanelli è un’officina di solidarietà, un luogo bello dove si concretizzano progetti sociali, che coniugano inclusione e lavoro – dice –. Sono contento che proprio Utopia sia risultata vincitrice del bando regionale per la locazione dell’ex ostello, presentando un progetto che non sarà solo una struttura ricettiva, ma anche ristorazione, laboratori funzionali, agricoltura sociale, produzione di marmellate, artigianato che potrebbe portare un’occupazione per tanti ragazzi con disabilità. La nostra ambizione è quella di creare un modello di inclusione e progettualità turistico ricettiva che da Pesaro sia replicabile in altre città delle Marche".

Alice Muri