Vacanza segreta a Urbino per la superstar della moda

E’ arrivato defilato tanto che chi se ne è accorto ha saputo della sua presenza in città una volta che se n’era già andato. Alessandro Michele, stilista di fama mondiale ed ex direttore creativo di Gucci, dove ha apportato una rivoluzione super glam e colta dal 2015 al 2022, ha soggiornato nel fine settimana a Urbino. Trovare ispirazione nel Rinascimento o scegliere un weekend ritemprante e nella bellezza? Non è giustamente dato a saperlo. Lui è un amante dell’arte e dei simboli. Ed entrambi ogni volta li porta nelle sue collezioni dopo averli, entrambi, assimilati e distillati nel suo personalissimo alambicco della creatività per poi riversare i contenuti in un linguaggio libero e fluido, facendo una vera e propria operazione di cultura e divulgazione. Ogni volta. Alessandro Michele ha dato un accenno della sua presenza nella città ducale con paio di scatti: ad esempio domenica sul suo profilo è apparso un dettaglio della Flagellazione di Piero della Francesca, tagliando l’inquadratura dello scatto soprattutto su un broccato lapis e oro. Lunedì pomeriggio invece nel suo profilo Instagram è comparsa un’altra stories: la vista sulla cattedrale ed i Torricini, la foto più iconica di sempre ma lui ha scelto un’angolazione particolare, probabilmente da via Barocci. Non poteva essere altrimenti e anche qui ha saputo cogliere un fascino intenso, quasi spiazzante così come ci ha insegnato nella sua arte. Dopo quella pubblicazione non c’era più dubbio che questo grande della moda fosse in città. Ma proprio quando "la notizia" è partita dai suoi social lui, da Urbino, era già partito.

Francesco Pierucci