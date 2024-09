Vanessa Galdenzi è Bellezza Summer. A Fossombrone la quinta tappa

Magia ed emozione per la quinta selezione regionale del concorso di ’Bellezza summer tour 2024’ di Splendida d’Italia di Pinkeventi di Francesca Cecchini. Vanessa Galdenzi di Terre Roveresche ha conquistato la fascia tra le undici ragazze iscritte che nelle uscite hanno indossato outfit casual, elegante e in costume, la giuria è stata presieduta dal vicesindaco Michele Chiarabilli con Paolo Storoni dirigente sportivo, Loredana Boffa, Jessica Giannotti. Le altre vincitrici sono state, nella categoria, ’Sorriso tv’ Emma Brandt di Rimini, ’Moda mare’ a Belen Giommi di Fano e Luna Bruni di Ancona; invece il titolo ’Splendida d’Italia Over’ a Federica Cocco di Colli al Metauro. L’evento si svolto in corso Garibaldi e ha visto il patrocinio del Comune di Fossombrone e la collaborazione di Forum Shopping capitanato da Giorgio Aguzzi e Roberto Bonvecchi del Menestrello.

Grande momento di riflessione per quanto riguarda la lotta contro il femminicidio e dedicata a Marina Luzi, uccisa a Fossombrone un anno fa dal cognato; presenti la mamma Franca e la sorella Milena. Si tratta di un appuntamento fisso da tre anni dell’estate forsempronese, l’evento ha registrato la presenza di un folto pubblico che ha applaudito lo spettacolo di moda, musica, canto, danza, sport e, ovviamente, di concorso. La serata, condotta da Augusto Alessi con la piccola Francesca Pagnini, pesarese, 10 anni si è aperta con le presentazioni di collezioni moda delle attività di Fossombrone; ’Le Chicche di Lolly’, ’Ottica Bordoni’, ’Il Filo Nascosto’, ’All Gold’e ’ Mattioli Sposi’.

l. d.