Verso il Natale. Oggi la festa in piazza

Oggi la piazza si vestirà già con gli abiti natalizi. Alle 18, infatti, è prevista l’accensione dell’albero di Natale con uno spettacolo di luci che, assicurano dal Comune, sarà molto coinvolgente. E così si potrà scoprire la nuova versione degli allestimenti natalizi, molto diversa da quella a cui eravamo abituati negli anni di Ricci. "Si consiglia ai cittadini di arrivare in piazza del Popolo con anticipo – scrive il Comune – poiché, per questioni di sicurezza, come ogni anno l’ingresso sarà contingentato. L’accesso alla piazza sarà consentito da via San Francesco e da via Branca, mentre le uscite saranno in via Rossini, Corso XI Settembre, via Giordano Bruno".