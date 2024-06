Viaggio sul San Bartolo. Tra degrado e rifiuti. Il Parco dimostra più dei suoi trent’anni

Il Parco San Bartolo ha appena compiuto 30 anni. Come è cambiato nel tempo e cosa è diventato oggi? Ma soprattutto, i pesaresi e i gabiccesi ne sono contenti? Magari la maggioranza ancora lo apprezza, ma chi lo ha frequentato sin dagli albori, quando ancora c’erano sentierini nascosti tra panorami mozzafiato, non può che constatarne il degrado. Anche nei punti più noti e frequentati. Proprio qui infatti, è facile trovare tavoli e panchine rotti, bacheche informative tristemente abbattute, per non parlare dei rifiuti che spuntano dai fossi. Non sono pochi coloro che, sicuri dell’impunità, riversano nell’area protetta eternit e altri materiali pericolosi. I sentieri, presi d’assalto dalle mountain bike, sono ormai devastati, scavati dall’abrasione delle gomme e dalle piogge. Alcuni memorabili viali alberati sono stati spogliati di piante monumentali e hanno perso la suggestione del bosco. Se a tutto ciò si sommano l’erosione e le frane, il quadro è tristemente fatto, e del San Bartolo di 30 anni fa non rimane che un nostalgico ricordo. Alcuni dei luoghi più panoramici e suggestivi, dove molti anni fa lo stesso Ente parco aveva organizzato eventi memorabili, come il "tetto del mondo" (subito dopo Casteldimezzo) o la falesia sul mare prima di Fiorenzuola, sono stati recintati dai privati e ora ci si entra solo a pagamento.

Inevitabile quindi che tra gli abitanti, gli ambientalisti e i frequentatori storici serpeggino malumori, per un gioiello prezioso quanto fragile che sta perdendo negli anni il suo splendore. Le critiche più severe arrivano proprio dagli ambientalisti, che sin dai tempi della prima presidente, Nadia Regnoli, erano dentro la gestione dell’area protetta, grazie anche alla presenza di Massimo Pandolfi e Andrea Fazi, molto attenti ad indirizzare il consiglio direttivo alla tutela delle eccellenze ambientali. "La gestione degli habitat è quasi assente – afferma amareggiato Andrea Fazi, storica guida dell’area protetta – si privilegia la fruizione turistica a scapito della tutela dell’ambiente, nonostante la legge istitutiva dei parchi la metta al primo posto. Tanto che la biodiversità in molte aree si è impoverita molto. Inoltre il parco non ha sorveglianza, non c’è una sola guardia. E anche la ricerca è inesistente. Il parco sembra votato solo agli eventi, si pensa soprattutto allo sport e al turismo di massa. Eppure – conclude Fazi – un parco non è una Proloco, un parco ha soprattutto la funzione di conservare il patrimonio naturalistico-ambientale".

Alle critiche severe degli ambientalisti, si aggiunge la triste considerazione che con la bella stagione sono tornate a "ruggire" sulla Panoramica le moto che, in barba alle mille promesse (mai mantenute dalla Provincia) di posizionare autovelox e fare multe, viaggiano a velocità folli. Con buona pace di chi vorrebbe godersi la tranquillità e la bellezza delle ginestre in fiore. Francesca Pedini