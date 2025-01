Volontari della Croce Rossa in lutto. È scomparso l’ex presidente Bavusi

E’ morto Domenico Bavusi. Aveva 69 anni e si è spento dopo un periodo di malattia. E’ stato commissario del comitato di Pesaro della Croce rossa italiana e presidente del Comitato provinciale, ambiente nel quale era molto conosciuto, sia dai vertici che dalla base: "Una persona impegnata per gli altri e per l’associazione e che aveva a cuore il servizio", dice Franco Fiumani, ex volontario della Croce rossa. "Una bravissima persona, educata e rispettosa verso tutti e che ha sempre tenuto alti i valori e i principi della nostra associazione, facendo del volontariato una scelta di vita. Amato da tutti, ci mancherà, ma lo porteremo con noi", aggiunge Gianfranco Ioele, volontario della Croce rossa. Il presidente del comitato di Pesaro Davide Lombardi esprime tutta la sua "gratitudine e di tutto il Comitato della Croce Rossa di Pesaro per l’impegno profuso da Domenico nell’instillare in tutti i volontari i principi fondamentali di Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Grazie alla sua visione e alla sua dedizione, il Comitato di Pesaro, che oggi conta 350 volontari e 80 dipendenti, è quotidianamente impegnato in molteplici attività rivolte al nostro territorio nell’ambito della salute, del sociale, della Protezione Civile, della formazione, dei giovani e della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. La sua memoria continuerà a ispirarci, guidandoci nelle nostre azioni future e nei nostri sforzi per costruire un mondo migliore".

I colleghi della Croce rossa lo hanno ricordato con una nota: "Domenico Bavusi, già Commissario del Comitato di Pesaro e Presidente del Comitato Provinciale Pesaro e Urbino. Ha speso la sua vita per il movimento internazionale della Croce Rossa, per la sua famiglia e per il lavoro. Nel 1976, in occasione del sisma del Friuli, fu tra i primi ad accorrere a Gemona, dove rimase un anno e dove fu insignito della cittadinanza onoraria a riconoscimento del suo impegno civile. Fu tra i fondatori del corpo nazionale dei Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana di cui fu il primo Ispettore a Pesaro. E’ stato tra i fondatori della commissione nazionale per la diffusione e lo studio del diritto umanitario e tra i primi istruttori nazionali Diu, promotore della ratifica dei protocolli aggiuntivi delle convenzioni di Ginevra del 1977. Tutto il Comitato Cri di Pesaro lo ricorda con commozione e affetto". Bavusi lascia la moglie Daniela e le figlie Giorgia, Vanda e Katjuscia. Oggi alle 15,30 il funerale nella chiesa di San Carlo Borromeo.

d. e.