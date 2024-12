Vuelle, che bello il poker di Natale. Cremona ko. E ora la Fortitudo

Carpegna Prosciutto 92

Ferraroni 81

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic, Cornis, Stazi, Maretto 4, Imbrò 15, De Laurentiis 6, King 18, Bucarelli 4, Lombardi 7, Zanotti 8, Ahmad 30. All. Leka.

FERRARONI JUVI CREMONA: Zampogna 4, Brown 24, Bertetti 2, Polanco 14, La Torre 3, Barbante 5, Caporaso ne, Tortù 9, Massone 6, Bruni ne, Morgillo 8, Giombini 4. All. Bechi.

Arbitri: Wassermann, Tallon e Barbieri. Note – Parziali: 22-18, 47-44, 76-65. Tiri liberi: Pesaro 18/22, Cremona 9/12. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/22, Cremona 6/27. Rimbalzi: Pesaro 32, Cremona 36. Antisportivi a Bertetti, Zampogna e Ahmad. Fallo tecnico a Bechi. Spettatori: 4.183.

La Vuelle cala il poker. Mette sotto anche Cremona, comunque apprezzabile per la faccia tosta, e aspetta la Fortitudo con la tifoseria, tornata a credere in questa squadra, già in ebollizione. Pesaro schianta la resistenza della JuVi nella ripresa dopo che gli ospiti, trascinati dalla verve di Isiah Brown (9 punti in 9’), avevano cominciato forte (4-11 al 4’). La Vuelle però non ha voglia di scherzare e rimedia presto alla partenza soft con un 8-0 targato Ahmad-King che rimette a posto le cose. Un parziale che al primo riposo sarà di 18-7, con le redini tornate in mano ai biancorossi, senza Parrillo, e con Petrovic al debutto casalingo dopo aver riassaggiato il campo a Piacenza ma di nuovo dolorante alla fine. Una squadra interessante la JuVi, che gioca ai mille all’ora in attacco e molto aggressiva in difesa puntando sulla freschezza del roster che presenta anche due ragazzi formatisi nel vivaio pesarese (Tortù e Morgillo) e un lungo di 2.11, Barbante, merce rara al piano di sotto. Bechi dà spazio a tutti, ruotando dieci uomini già nel 1° tempo che si chiude con le due formazioni ancora incollate.

La ripresa comincia con uno schiaccione di Ahmad che ha tutte le intenzioni di chiudere il match prima diventi una grana e il recupero di King, che conclude in contropiede, vale il +7 (51-44). Ma Cremoma non molla: spento Brown (solo 8 punti nella ripresa), si accende Polanco, miglior tiratore da tre dei suoi, però ben contenuto dall’arco da parte della difesa di casa. L’unica tripla del dominicano riporta i suoi a -2 (65-63), ma gli risponde subito Imbrò. Poi, sull’ennesima penetrazione vincente di Ahmad, si accende un parapiglia con Zampogna che gli dà uno spintone, s’intromette anche Bertetti e gli arbitri assegnano un antisportivo a testa: due di questi si elidono, uno rimane a favore della Vuelle. Ahmad segna i due liberi poi viene richiamato in panca a sbollire. Sulla successiva rimessa King subisce fallo e Bechi impazzisce, prendendo tecnico: l’americano della Vuelle, però, sbaglia due dei tre liberi a sua disposizione. Il vantaggio in doppia cifra arriva con Zanotti, poi King infila la bomba a fil di sirena che stampa il +11 all’ultimo riposo. Pesaro sente la vittoria ormai in pugno e non consente più a Cremona di riavvicinarsi: Zanotti smette di litigare col canestro e segna i punti decisivi che chiudono la contesa.

Elisabetta Ferri