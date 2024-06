Vuelle, Sacripanti avrà pieni poteri . Coach e responsabile area sportiva

Quando un matrimonio s’ha da fare, non ci sono ostacoli che tengano. Così anche l’ultima cortina di nebbia, che pareva essersi alzata lunedì, si è dissipata e ieri Pino Sacripanti ha messo la sua firma in calce a un contratto biennale che lo riporta in una piazza dove ha sempre e solo raccolto applausi, anche quando tornava da avversario. Un onore che il pubblico pesarese non riserva a tutti. Forse perché a Pino sono legati dolci ricordi: il 3 giugno 2007, infatti, la Vuelle tornava in serie A1 dopo un doppio salto che la ripagava dell’atroce fallimento societario che l’aveva mandata all’inferno. A prenderne le redini, appena tornata nella massima serie, fu proprio lui. E poco c’è mancato che firmasse il nuovo contratto lo stesso giorno di quella storica promozione, mancando la ’ricorrenza’ di sole 24 ore.

Adesso a Pino si chiede un’impresa anche più grande: prendere per mano la Vuelle e farle risalire quelle scale dove è ruzzolata lo scorso 5 maggio. Sapere di ripartire da una categoria inferiore con un coach così navigato ed esperto anche di A2 (l’ha vinta nel 2021 con Napoli) regala tranquillità ai tifosi che hanno attraversato un periodo di grandi turbolenze. L’addio di Stefano Cioppi gli consegna oltretutto una responsabilità più ampia: "La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo – su base biennale – con Stefano Sacripanti per il ruolo di Capo Allenatore della prima squadra. A Sacripanti viene affidata, oltre alla guida tecnica, anche la responsabilità dell’Area Sportiva. Coach Sacripanti si occuperà quindi anche della costruzione del roster e del coordinamento delle Basketball Operations".

Così si apre il comunicato ufficiale diffuso ieri pomeriggio dal club. E il fatto che le prime parole siano il nome del main sponsor non sono un caso: infatti, nel lunedì in cui la trattativa con Sacripanti sembrava essersi arenata, pare che i vertici della Vuelle abbiano fatto visita alla famiglia Beretta stringendo di nuovo il patto per la sponsorizzazione. Fra l’altro proprio ora che arriva un brianzolo come loro alla guida della Vuelle - già conosciuto ai tempi di Cantù - non potevano tirarsi indietro.

La sua carriera inizia proprio con il club della sua città, prima da allenatore del settore giovanile e in seguito della prima squadra: nel 2001/2002 raggiunge la semifinale playoff e ottiene il titolo di miglior allenatore dell’anno. Nella stagione successiva centra la finale di Coppa Italia e nel 2003/2004 vince la Supercoppa Italiana. Il suo rapporto con la società lombarda termina nel 2007: approda così a Pesaro, alla guida della Vuelle, appena tornata nel massimo campionato. Nel 2008/2009 con i pesaresi conquista l’accesso ai playoff. Nell’estate 2009 accetta la chiamata di Caserta, dove resterà fino al 2013: nel 2010 con i bianconeri arriva fino alla semifinale playoff, conquistando anche l’accesso all’Eurolega per la stagione successiva. Dal 2013 al 2015 è di nuovo sulla panchina canturina, poi assume la guida tecnica della Scandone Avellino con la quale arriva in semifinale playoff e in finale di Coppa Italia contro Milano, ripetendosi anche l’anno seguente. Nell’estate 2018 approda a Bologna, chiamato dalla Virtus, mentre nel campionato successivo e fino al 2022 allena Napoli, riportandola in Serie A e conquistando anche la Coppa Italia LNP. Nel 2023 viene chiamato a stagione in corso da Scafati: insieme ai campani centra la salvezza. Nel dicembre 2023 deve lasciare la panchina della Givova per motivi di salute. Sacripanti è un punto di riferimento anche per quanto concerne la Nazionale Azzurra: nel 2017 è stato vice di Ettore Messina mentre in ambito giovanile, insieme alla selezione Under 20, ha conquistato un oro, un argento e un bronzo in tre edizioni dei campionati Europei. E adesso riannoda il filo con Pesaro per riprendere insieme il cammino.

Elisabetta Ferri