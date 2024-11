Gianfranco Mariotti, il cordoglio della politica: “Protagonista della cultura in città”

Pesaro, 20 novembre 2024 – La città di Pesaro piange Gianfranco Mariotti, padre del Rossini Opera Festival, scomparso oggi, 20 novembre, all’età di 91 anni.

“L’uomo che più di tutti ha segnato la cifra culturale della nostra città negli ultimi decenni e a cui tutta Italia e il mondo devono tantissimo per il miracolo di bellezza e rigore costruito attorno al Rossini Opera Festival”, commenta il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, che è anche presidente del Rof.

“Non è facile in queste ore trovare le parole - aggiunge commosso Vimini -, né lui né avrebbe amate troppe, anche se tanto ci sarà ancora da raccontare sul suo lavoro e sul suo esempio, su cui ancora poggia la missione della piena restituzione del genio di Gioachino Rossini. Lo faremo, nei tempi e nei modi e con l'appropriatezza che merita la sua figura”.

Il cordoglio del sindaco

Ad intervenire anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che si dice “addolorato per il dover dare l’addio a una figura illuminata, a cui ero legato da un rapporto di stima e fiducia, coltivato da entrambe le parti da un costante contatto telefonico sui fatti della città. Mariotti amava Pesaro – aggiunge il sindaco - l’ha dimostrato durante tutta la sua vita, e a lei ha lasciato un’eredità di caratura mondiale, il Rof e con esso, l’amore fiero e orgoglioso dei pesaresi per il ‘loro’ Gioachino Rossini. È un tesoro che ci impegniamo a custodire e rinnovare, per rendere omaggio a Mariotti e al lavoro straordinario fatto dal “suo” festival”.

Le parole di Matteo Ricci

Anche l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare Pd, Matteo Ricci si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mariotti: “Se ne va uno dei protagonisti principali della cultura pesarese della metà del Novecento – dice -. Eclettico al suo grande impegno nel mondo della cultura, non ha mai fatto mancare un altrettanto grande impegno per la vita politica e sociale della nostra città. Oggi lo ricordiamo per aver creato il più importante avvenimento della nostra città, il Rossini Opera Festival. Ci mancherà per le sue idee, per la sua arguzia e per il suo impegno”.