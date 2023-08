Notte delle Candele, 20mila fiammelle conquistano Pesaro

Pesaro, 10 agosto 2023 – La Notte delle Candele ha conquistato tutta la città. Dopo la paura iniziale per due bimbi smarriti e poi ritrovati, migliaia, infatti, sono le persone che hanno preso "d'assalto" le spiagge (video) ed i locali, pronte a festeggiare con amici e parenti. Ciliegina sulla torta la scritta "We Pesaro" creata con mille candele nel giardinetto della Palla di Pomodoro, in Piazzale della Libertà:

Notte delle Candele a Pesaro (foto Toni)

"Per questa serata sono state impiegate circa 20 mila candele commenta Federico Malaventura, della Pro Loco di Candelara -, tutte distribuite tra Pesaro, Gradara e Gabicce. Insomma, una collaborazione tra Candele a Candelara e la Notte delle Candele".

Coinvolgente per la serata anche le proposte musicali: ha aperto alle 22 Mirko Casadei Popular Folk, sul palco della “Palla”, insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per “Ballamondo”, per un grande spettacolo musicale durante il quale sono stati rivisitati i pezzi storici della tradizione popolare Casadei e non solo, creando un percorso di contaminazione e sperimentazione.

Per agevolare i visitatori di “Candele sotto le stelle”, il Comune di Pesaro ha anche previsto il potenziamento delle navette gratuite che dal parcheggio San Decenzio hanno condotto in viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia con partenze ogni 15 minuti, dalle 20 all’1 di notte.

Una semplificazione per raggiungere le spiagge della città che, per la notte di San Lorenzo, hanno organizzato cene sulla battigia: "Siamo qui dalla prima edizione - dice Marcello assieme al suo gruppo di amici a Bagni Irene -. Ci siamo portati la nostra "gluppa" da casa, con bibite e tovaglie. All'ora di cena abbiamo ordinato una pizza e ci godiamo la serata. Addirittura, nelle prime edizioni, ci eravamo pure portati le coperte per dormire sulla spiaggia: vedere il sole albeggiare è veramente una sensazione fantastica". La notte di San Lorenzo è anche musica, eventi, candele e dress code bianco anche a Gradara che ha presentato la proposta elaborata dal Comune e da Gradara Innova per “Candele sotto le stelle”. Le storiche mura sono tinte di bianco e quelli vestiti di questo colore hanno avuto libero accesso ai panoramici camminamenti di ronda. A Gabicce Mare, nella spiaggia libera Sottomonte, si è tenuto il Beach-nic in White, cena a lume di candele vestiti di bianco organizzata dall’associazione giovanile “Chi burdel ad Gabec”.

Dalle 22 in poi, il dj set “Adriatic Dancing” che ha visto alla consolle i dj Gabo, Zango e Pierfe. Una linea di candele e luci sulla sabbia farà da cornice alla spiaggia e alle iniziative a tema organizzate da: Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si è animato poi con il gruppo itinerante Zastava Orkestar, proposta di spettacolo della fondazione Visit Gabicce, con il contributo del Comune.