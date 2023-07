Romantici Legami, la sfilata di Flavio Di Paoli

Urbino, 2 luglio 2023 – Due ali di sedie, un corridoio vuoto, il brusio che piano piano si spegne.

Inizia la musica, parte il défilé. Decine gli abiti, accolti uno dopo l’altro dagli applausi del pubblico per ‘Romantici Legami’, la sfilata di moda femminile dello stilista urbinate Flavio Di Paoli.

Due le visioni che si sono alternate e a volte fuse fra loro: una linea romantica, fatta di pizzi, ricami, trasparenze, sottili nastri e un’altra composta da tessuti pieni, spesso rigidi ma adattati a forme comunque sensuali.

Leitmotiv della serata, il riuso: da tessuti ispirati all’antico a materiali plastici, da nastri intrecciati a pezze apparentemente slegate eppure armoniosamente unite insieme.

Gli apprezzamenti maggiori sono stati per gli abiti composti da larghi nastri intrecciati, a volte con uno sfondo in tinta unita, altre lasciando vedere in trasparenza le gambe o il corpo.

Certamente ha trionfato l’eleganza.