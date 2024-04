Alleanza Verdi Sinistra. Aperta la sede elettorale: "Più forza all’ambiente"

Pesaro, 18 aprile 2024 – L’alleanza Verdi Sinistra ha, da ieri, la propria sede elettorale in Largo Mamiani 10, pieno centro storico, con affaccio a Piazza del Popolo. Non è da dare però per scontata l’adesione di Avs alla coalizione di centrosinistra. "Entreremo in coalizione – ha osservato Maria Rosa Conti, fondatrice a Pesaro della sezione di Europa Verde e assessore all’ambiente della giunta Ricci – se ci sarà pieno accordo con il candidato a sindaco Biancani, riguardo il programma in generale e in particolare sulla necessità di dare la giusta importanza ai temi dell’ambiente". Andrete da soli, altrimenti? "Andremo al mare", ha detto Luigi Tagliolini, storico dei Verdi, riportando, poi, però la questione sul binario di massima serietà: "Non scherziamo". Conti la prende larga: "Sarà fondamentale integrare la logica della strategia Fever nella pianificazione urbanistica, per esempio. Perché il verde non è arredo urbano, ma una sostanziale risorsa che impatta sull’inquinamento atmosferico, acustico e il clima ed è economia se si pensa alle rinnovabili e all’efficientamento energetico. E’ necessario – ha detto – dare strumenti e risorse umane all’ufficio ambiente che merita un dirigente a tempo pieno e non diviso con l’urbanistica. Tanto che il Comune, del Pnrr, non ha intercettato risorse a beneficio della transizione ecologica". Poi arriva al pomo della discordia con l’assessore Belloni: "E’ sbagliato che la gestione del Parco Miralfiore sia in capo ad un assessorato – operatività – che agisce con logiche, competenze e priorità diverse".