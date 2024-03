Bocce. Trofeo S.Erminio:. Chiara Gasperini ok

Chiara Gasperini, la bravissima portacolori della compagine del Lucrezia si è aggiudicata il Trofeo Sant’Erminio in rosa, importante gara nazionale femminile di bocce disputatasi a Perugia. La talentuosa giocatrice di Lucrezia, già campionessa d’Europa a squadre, ha confermato il proprio livello battendo in finale un’altra marchigiana, la recanatese Marina Braconi, tesserata con la formazione romana della De Sanctis. A livello giovanile bella trasferta veneta per i giocatori under 15 della provincia di Pesaro e Urbino impegnati a Bardolino, in provincia di Verona nella quarta tappa del circuito prestige juniores. Gradino più basso del podio sia per Alex Raggi (Durantina Urbania) che per Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano) entrambi battuti in semifinale dopo avere incrociato i più forti del settore giovanile delle bocce italiane. l.d.