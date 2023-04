Riconoscimento nazionale per l’Auto Club storico "Dorino Serafini"

Ennesima data storica per l’Auto Club Storico Pesaro, intitolato al grande pilota pesarese Dorino Serafini. Nella nuova sede in quartiere Case Bruciate, inaugurata lo scorso dicembre, il direttivo del sodalizio ha ricevuto Danilo Castellarin, giornalista, scrittore e presidente della Commissione Storia e Musei dell’ASI (Auto moto Club Storico Italiano), il massimo ente nazionale per la certificazione dei veicoli storici. La nuova sede del Club pesarese è stata allestita raccogliendo cimeli, foto, libri e tutto quello che è stata la vita di Serafini. Alla presenza di trenta soci del Club con l’intervento dello scrittore, Franco Andreatini, autore di pubblicazioni sulle gesta e la vita privata dell’asso pesarese, Danilo Castellarin ha riconosciuto l’esemplare lavoro del direttivo, consegnando la prestigiosa targa che sancisce l’entrata del "Dorino Serafini" come Museo Associato a www.Asimusei.it, nel quale Castellarin ha censito per conto di ASI, oltre 260 musei e collezioni, come è stato illustrato in un filmato che ha tenuto compagnia durante la serata ai presenti. Un altro importante riconoscimento che propone il sodalizio pesarese come uno dei più attivi ed importanti Club del "circuito" ASI, del quale fa parte da oltre trenta anni.

l. d.