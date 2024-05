Aspirazione chiavi in mano: "I nostri impianti su misura"

VEDRANA DI BUDRIO (Bologna)

La progettazione e la realizzazione di impianti di aspirazione sono il pane quotidiano di Aspirnova Group srl, che in quasi trent’anni di attività è passata da una piccola realtà artigiana a conduzione familiare a un’industria rinomata, quadruplicando, nel giro di circa due anni e mezzo, il fatturato, che tocca i tre milioni di euro. Una crescita di tutto rispetto, della quale parla Luca Paravidino, amministratore unico dell’azienda di Vedrana di Budrio, in provincia di Bologna, che fa parte del team dal 2021.

Paravidino, a cosa si deve questo successo?

"Nel 2021, il fondatore, padre del mio attuale socio, è andato in pensione. Ho deciso a quel punto di rilevare le sue quote. Ho portato all’interno di Aspirnova il mio know-how e la mia esperienza pregressa, sempre nello stesso settore, facendo crescere e sviluppare l’azienda nel modo giusto".

Un’azienda che è cresciuta anche nel personale.

"Siamo passati da sei a una ventina di lavoratori, e vogliamo assumerne altri. In particolare, il team è formato da ingegneri, disegnatori tecnici o lamierai. Cerchiamo sia personale che lavori all’interno dell’officina per produrre il materiale sia tecnici trasfertisti per eseguire il montaggio".

Vi occupate a tutto tondo del prodotto?

"Dall’inizio alla fine. Andiamo dal cliente e creiamo il progetto seguendo le sue esigenze. Dopo il preventivo, procediamo con il disegno provvisto di tutti i componenti dell’impianto, dalla produzione al montaggio, fino al collaudo".

I numeri cosa dicono?

"Abbiamo raggiunto i 3 milioni di euro di fatturato. La crescita è dovuta alla gestione completamente interna degli impianti e anche all’apertura di nuovi mercati, come quello francese, dove stiamo aprendo un distaccamento dell’azienda. Abbiamo anche integrato prodotti, come macchine o filtri, che prima venivano comprati da terzi; ora, invece, produciamo tutto noi".

Siete all’avanguardia.

"Abbiamo rafforzato la competitività sul mercato. In più, abbiamo investito nell’area produttiva di Vedrana di Budrio (Bologna) per comprare nuovi macchinari produttivi, con un investimento di circa un milione di euro. Ma abbiamo tanti progetti che si realizzeranno più avanti. Non vogliamo correre troppo".

Quali sono quelli per il 2024?

"In termini economici, vogliamo raggiungere i 4 milioni di fatturato. E a livello di welfare, abbiamo dato vita a una palestra interna all’azienda, che è già funzionante. Oltre a questo, dividiamo gli extra utili con i collaboratori".

Che impegno c’è per la sicurezza sul lavoro?

"Seguiamo una formazione continua: contiamo su un responsabile esterno che segue i corsi sia di aggiornamento, come sicurezza, primo soccorso e antincendio, sia quelli più tecnici, come per l’utilizzo di piattaforme o muletti e nell’area di cantiere".