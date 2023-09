Due divisioni operative e 120 dipendenti

Leader nel settore tricologico professionale e hair care in Italia, Beautyge Italy Spa forma parte della multinazionale Revlon e concentra la sua attività produttiva a Sala Bolognese, dove crea e produce prodotti e materiali necessari per la colorazione. Il team di lavoro conta circa 120 persone, impegnate in una formazione costante, suddivise in due componenti differenti: in primo luogo c’è la parte produttiva, con chimici nei laboratori; per la parte commerciale, invece, i lavoratori si concentrano sullo studio del marketing e del business e sulla conoscenza delle lingue, indispensabili per il commercio aziendale, italiano quanto estero.