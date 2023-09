KF Modena, il futuro adesso : "Il successo è un videogame"

L’innovazione a portata di touch nelle aziende: è quello che KF Srl SB garantisce da oltre 20 anni. Monitor e stampanti industriali, moduli di lettura, lettori dispensatori sono le linee di business principali dell’azienda di Modena, nata nel 1996. KF (acronimo di ‘Key to the future’, per sottolineare la principale caratteristica della società) ha l’obiettivo è soddisfare a 360 gradi le necessità e le idee dei clienti.

Ceo Massimo Romani, come nasce il vostro nome e quanto vi rispecchia?

"Nasce come sfida ai grandi gruppi mondiali distributori di elettronica in quanto, ai tempi, KF era distributore di periferiche ad alto valore aggiunto, ‘Subsystem’, come lettori di banconote, stampanti industriali, alimentatori ed altri apparati. Dopo solo 3 anni, KF superava i 5 milioni di euro ed iniziava a investire su proprie idee e prodotti". Dal 1996 sono cambiate molto cose: qual è stata l’evoluzione?

"Da puri distributori fino al 2000, a costruttori di piccole stampanti industriali nel 2001 e di soluzioni per la visualizzazione nei primi anni a seguire nel mondo gaming e non solo".

‘Your ideas, our next challenge’: Clienti al Centro?

"Sicuramente si, con personalizzazioni, garanzie estese e servizio preciso e puntuale. Cliente al centro dei pensieri futuri, degli sviluppi personalizzati, e dell’attenzione di tutto lo staff".

Produzione, integrazione e distribuzione: core business?

"KF, pur non dismettendo il ramo di azienda legato alla distribuzione dei grandi marchi costruttori di macchine per la gestione di banconote e monete, dal 2012 si è concentrata sempre di più sul suo core business, i monitor industriali, settore che più rappresenta il know-how aziendale. Con i monitor industriali e con collaborazioni sempre più strette e tecnologicamente avanzate con aziende leader del mercato delle Petrol station (OPT), Bancomat (ATM), bigliettatrici ad ampio spettro (TVM), e nel retail, KF cresce per volume di affari e per numero di addetti. Nel 2022 si amplia con l’acquisto dello stabilimento attiguo dove spostare gli uffici e l’implementazione nello stabile storico di linee di produzione ad alto livello qualitativo, con tecnologia Industria 4.0, camera bianca e sistemi di ‘Visione e Assemblaggio Assistito’, per arrivare nel suo campo ad essere leader indiscusso in termini di qualità e precisione, puntando alla realizzazione di una ‘zero defect quality’".