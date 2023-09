Macchine trafilatrici da Bentivoglio al mondo

Dal 1936, Samp produce macchine trafilatrici per la produzione di fili a Bentivoglio. Con gli anni, l’azienda diventa un punto di riferimento internazionale e mondiale nel settore della trafilatura, sviluppando tecnologie innovative e sostenibili per i clienti. I dati parlano chiaro: 26,2 milioni di euro di fatturato, nel 2022, ricoprono il lavoro di oltre 88 dipendenti e rapporti commerciali con le maggiori potenze mondiali, quali Stati Uniti, Asia, Africa e Medio Oriente. Il mercato è favorevole e premia Samp, che nel 2021 viene acquisita dalla società svizzera HVD Partners and Management, per portare avanti la storica attività di business dell’impresa.