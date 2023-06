Quando il software è su misura: "Sempre al fianco del cliente"

Bologna, 27 giugno 2023 – Servizio Informatica è leader nella commercializzazione e assistenza sui prodotti software gestionali per aziende e professionisti. Fondata nel 1989, quando il mondo dell’informatica era ancora agli albori, e con una vasta clientela di professionisti e aziende, Servizio Informatica offre soluzioni software gestionali, aggiudicandosi il ruolo di consulente di fiducia, grazie alla sua lunga storia e sempre aggiornata competenza.

Presidente Franco Tommasini, la nascita dell’azienda risale a più di trent’anni fa.

"Tutto inizia con mio padre, che ha cominciato a lavorare nell’ambito dell’Information Technology prima dell’avvento della meccanizzazione, e lavorava con i commercialisti. Prima dell’esistenza degli strumenti informatici, abbiamo iniziato a tenere le loro banche dati e le loro carte, lavorando sulla loro digitalizzazione. Poi, abbiamo cominciato a testare alcuni prodotti, mentre il mercato del settore stava decollando. Da lì, abbiamo deciso di insegnare il prodotto ai clienti, facendo attività di formazione ai professionisti sull’utilizzo della procedura e del programma".

Qual è la vostra attività?

"Commercializziamo soluzioni software gestionali per commercialisti, consulenti del lavoro ed aziende e ne forniamo assistenza. Questa è la parte principale, perché affianchiamo il cliente nella fase di scelta del prodotto, con l’analisi delle esigenze e, in più, lo seguiamo anche nell’avviamento. L’obiettivo è fare in modo che il cliente, uno studio professionale o un’azienda di servizi o di produzione che sia, riesca ad avere uno strumento che gli permetta di gestire completamente la sua attività. Intercettiamo quindi le varie necessità".

Cosa dicono i numeri?

"Il mercato ci premia. Il nostro obiettivo è offrire il migliore servizio di assistenza possibile e aggiungerne di extra rispetto alla nostra attività base, per questo aumenta il fatturato. Soprattutto stiamo cercando sul mercato aziendale di gestire la procedura in funzione delle esigenze, specifiche e determinate, dei clienti. Siamo vicini alle aziende, che vedono il loro futuro incerto, ma che continuano a investire nel nostro campo tecnologico. Nel tempo ci siamo strutturati e siamo aumentati anche in quantità numerica: nel gruppo dello sviluppo, per esempio, sono in tanti. Con l’aumento di servizi più evoluti, aumenta l’offerta e anche la quantità di clientela a portafoglio".

I dipendenti?

"All’interno di Servizio Informatica siamo oltre sessanta, compresi i collaboratori. I dipendenti effettivi sono 49. Abbiamo una storia lunga, il nostro lavoro è particolare, quindi per avere persone formate serve tempo. È necessario creare un legame con i lavoratori: ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di nuove leve, ma è difficile in questo contesto. I giovani hanno voglia di esplorare, trovarne alcuni che si fermino è difficile. Ma incentiviamo i nuovi ingressi con ottime soluzioni di welfare, perché vogliamo ringiovanirci, proprio per dare continuità all’azienda".