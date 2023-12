Dal riuso al plogging, le idee di cittadini e associazioni diventano realtà nel Distretto Ceramico

#Abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali per coinvolgere la comunità locale in azioni finalizzate alla cura dell’ambiente, si è concluso nel Distretto Ceramico con 5 progetti vincitori.

Il primo premio in denaro sarà assegnato al progetto ‘Tutto si riutilizza’ dell’associazione di volontariato TSM -Tutto si Muove di Formigine: un’idea che incentiva l’auto compostaggio e che promuove le buone pratiche di riuso.

Il gruppo informale Ecovolontari di Formigine, invece, ha ottenuto il secondo premio in denaro con il progetto di contrasto al degrado e al littering ‘Formigine mi sta a cuore’.

ll terzo riconoscimento per l’impegno contro il degrado è andato invece all’idea ‘Plogging in città’ della cooperativa sociale Don Bosco &Co di Fiorano Modenese.

Passando ai premi in strumenti e attrezzature, ha vinto Green Sport For Community dell’associazione sportiva dilettantistica Volley Sassuolo, per il progetto che riduce la produzione di rifiuti da imballaggio e l’utilizzo della plastica monouso al Palapaganelli.

Premiato anche il progetto Arci Modena per l'ambiente del Circolo Arci ‘Nuraghe’, associazione di promozione sociale di Fiorano Modenese, che si impegna nella prevenzione e riduzione dei rifiuti con un’attività di sensibilizzazione dei soci.

Le premiazioni dei progetti che saranno realizzati a Sassuolo e Fiorano si sono tenute nei giorni scorsi mentre prossimamente si terrà la cerimonia di Formigine.

“Siamo felici di rendere possibile la realizzazione di questi progetti - interviene Elisa Prata, responsabile Servizi Ambientali Distretto Comuni limitrofi Sud e Montagna del Gruppo Hera - che vedono impegnate tante realtà attive sul territorio nel raggiungimento di un unico obiettivo: la tutela dell’ambiente. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la cura degli spazi pubblici e per promuovere buone pratiche che siano di esempio a tutti”.

In palio, infatti, c’erano le risorse per realizzare le idee vincenti, ovvero contributi in denaro o attrezzature, come erogatori di acqua di rete da utilizzare in luoghi pubblici e in occasione di eventi.

Il concorso #abbiamonelcuore, trainato dal successo ottenuto a Modena e nel Distretto Ceramico, prosegue ora in altri 27 Comuni della provincia. Le informazioni per partecipare e il regolamento sono disponibili all’indirizzo Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera