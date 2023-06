"Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividi spesso".

Questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 14 giugno 2023, per celebrare nuovamente in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Ufficialmente designata come evento annuale dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2005, la Giornata offre un'opportunità speciale per celebrare e ringraziare i donatori volontari di sangue in tutto il mondo per il loro dono, ed è diventata un momento importante per far comprendere l’importanza dell’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: l'accesso universale a trasfusioni di sangue sicure.

Ogni singola donazione è un dono prezioso salvavita e la donazione ripetuta è la chiave per costruire un approvvigionamento di sangue sicuro e sostenibile.

Gli obiettivi della Giornata Mondiale del Donatore sono:

celebrare e ringraziare le persone che donano il sangue e incoraggiare più persone a diventare nuovi donatori;

incoraggiare le persone in buona salute a donare regolarmente il sangue, tutte le volte che è sicuro e possibile, per trasformare la qualità della vita dei pazienti dipendenti da trasfusione e contribuire a costruire un approvvigionamento di sangue sicuro in tutti i paesi del mondo;

sottolineare il ruolo fondamentale delle donazioni volontarie e regolari non remunerate di sangue e plasma nel conseguire l'accesso universale a prodotti emoderivati sicuri per tutte le popolazioni;

mobilitare il sostegno a livello nazionale, regionale e globale tra i governi e i partner per lo sviluppo per investire, rafforzare e sostenere i programmi nazionali sul sangue.

Avis Provinciale di Ferrara celebrerà la giornata, che avrà valenza a livello Regionale, con un convegno che si terrà presso Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Saranno presenti i rappresentati delle Avis Provinciali e Regionali e i Presidente delle Avis Comunali del territorio ferrarese, accompagnate dai Sindaci o da un rappresentante della propria Amministrazione Comunale.

In serata, per ringraziare tutti i Donatori di Sangue e di Plasma, nella Piazza del Popolo di Poggio Renatico si terrà lo spettacolo comico “Riso fa buon sangue” ad ingresso libero.

