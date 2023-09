Dove oltre la moda c’è di più

Sabato 30 settembre, dalle 17.30, il Centro Commerciale Meridiana si trasforma nel set di un fashion show speciale, presentato da un’ospite d’eccezione: la mitica Jo Squillo.

La cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana guiderà il pubblico alla scoperta dei nuovi trend della moda, che sfileranno in Piazza Arena grazie ai contributi dei negozi di abbigliamento e accessori della Galleria.

Sarà un’opportunità unica per individuare le tendenze di stagione e trarre ispirazione per look innovativi, oltre che l’occasione di sperimentare dal vivo l’energia esplosiva di una vera regina del nostro panorama musicale: il tutto in un evento completamente gratuito.

Il Centro Commerciale Meridiana rappresenta un punto di riferimento per lo shopping in città, ma anche uno spazio che offre alla comunità servizi utili e intrattenimento di qualità, creando preziosi momenti di aggregazione.