Estra, le notizie di aprile

In primo piano per le Marche la Call to action del Premio ESTRA per lo sport: tra le vincitrici, le associazioni marchigiane Il Tempio di Bellona (Fermo) e il CSI di Ascoli Piceno.

Estra S.p.A., multiutility del settore energia da anni impegnata a sostenere la pratica sportiva, anche quest’anno ha indetto la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”. Si tratta di un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio, l’azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

A questa edizione hanno partecipato 158 società, 27 in più rispetto alla passata edizione, un ottimo risultato per un’iniziativa giovane che continua a crescere.

E poi, l’ortofrutteto solidale di Estra, inaugurato a Montecassiano (MC).

Piantati 120 alberi da frutto nei terreni dell’Azienda agricola “Terra d’Incontro”, centro di educazione al lavoro della Cooperativa La Fraternità, con il supporto tecnico di AzzeroCO2 e Legambiente.

L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Estra, come misura di responsabilità sociale di impresa. Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di unire la sostenibilità ambientale al sostegno delle persone fragili, promuovendo l'inclusione sociale e offrendo opportunità di lavoro e formazione a coloro che ne hanno bisogno.