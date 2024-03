Palazzo Boncompagni, a Pasqua aperture speciali per la mostra di Mimmo Paladino

Dopo il successo delle prime settimane di apertura, con oltre 3.500 visitatori nel solo mese di febbraio, non si arresta il flusso di turisti e di appassionati d’arte che scelgono di visitare Palazzo Boncompagni per ammirare le opere della mostra “Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa”, una rassegna che dopo Michelangelo Pistoletto, Marino Marini ed Aldo Mondino, ancora una volta vede un grande artista contemporaneo esporre le sue opere negli splendidi spazi cinquecenteschi del Palazzo che fu la dimora di Papa Gregorio XIII.

E proprio per agevolare turisti e curiosi e permettere di godere al meglio delle suggestive opere raccolte nell’esposizione, la Fondazione Palazzo Boncompagni, ha programmato alcune aperture speciali in occasione delle festività pasquali. Giovedì 28 la residenza papale aprirà le proprie porte per tre visite della durata di un’ora, alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30; venerdì 29 e sabato 30 alle aperture pomeridiane si aggiungeranno tre visite guidate alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00. Infine, per le giornate di Pasqua e di Lunedì dell’Angelo, la mostra sarà accessibile nel pomeriggio, sempre nelle tre fasce orarie delle 15.30, 16.30 e 17.30.

Artista a tutto tondo, Paladino si è misurato con successo con molteplici linguaggi creativi, dalla pittura e scultura, dalla scrittura alla scenografia teatrale e alla regia cinematografica: la mostra di Bologna, curata da Silvia Evangelisti e realizzata con il sostegno di Emil Banca, presenta una ventina di importanti opere, dipinti e sculture di grandi dimensioni significative della poetica dell’artista, a documentare la sua ricerca negli ultimi vent’anni.

Fulcro dell’esposizione, la Sala delle Udienze Papali al cui centro campeggia una monumentale installazione di tredici cavalli neri. Mentre due alte e ieratiche figure di Guerrieri accolgono i visitatori all’ingresso della Loggia coperta, che ospita anche la suggestiva installazione dei sette personaggi-ideogrammi di Respiro del 1995, e un grande Elmo di bronzo del 1998 solcato a rilievo da 4 segni arcani – numeri, labirinti, lettere di un idioma sconosciuto. L’itinerario prosegue nelle sale interne del Palazzo, con dipinti, tra cui una nuova serie di sei Madonne nere e un grande dipinto che conclude il percorso.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Pendragon (immagine grafica di VIVA) con le immagini delle opere fotografate allestite, testi in italiano e in inglese della curatrice Silvia Evangelisti e dell’Ingegnere Paola Pizzighini Benelli.

l’esposizione è visitabile su prenotazione a pagamento (Biglietto intero 12 euro, ridotto gruppi/ Card Cultura Bologna / Touring Club Italiano 9 euro, gratis i bambini fino ai 10 anni): per informazioni e prenotazioni www.palazzoboncompagni.it