Soluzioni salva-spazio in cameretta: Letto Spazio-Bed Young

Letto Spazio-Bed Young

Il letto per bambini Impero- Young di Cinius è stato progettato per realizzare due obiettivi precisi: ottimizzare lo spazio della cameretta per renderlo confortevole e fare in modo che ogni oggetto trovi la sua collocazione ideale.

L'azienda, che propone mobili ecologici in legno massello ispirati sia al design giapponese sia a quello scandinavo, ha pensato con questo modello di offrire una soluzione dal design originale e "fresca" a chi ha problemi di spazio. In che modo? Superando i classici standard di altezza del letto contenitore: un letto molto alto non crea particolare ingombro, è esteticamente gradevole ed è compatibile con un'ampia gamma di cassetti, carrelli e antine scorrevoli.

La parte sottostante del letto può essere sfruttata in maniera pratica. Per i più piccoli potrà essere usata come zona gioco e, successivamente, essere trasformata in armadio o in un angolo studio dotato di scrivania estraibile.

I carrelli scorrono su ruote professionali e le antine scorrevoli laterali Shoji su guide fresate con tecnica giapponese che garantiscono un effetto sigillante, a prova di polvere e di usura.

Se la destinazione d'uso desiderata è di semplice contenitore, esiste la versione Letto Spazio-Bed con cassetti frontali mentre per usufruire di un vero e proprio armadio (con un'altezza da 110-120 cm) c'è il Letto Spazio-Bed con carrelli estraibili e appenderia.

Per il piano della struttura del Letto Spazio-Bed è consigliato il tatami, sul quale posare direttamente il materasso: la soluzione ideale per una buona traspirazione e per un letto contenitore a prova di polvere. È tuttavia possibile dotare il Letto Spazio-Bed di rete a doghe o di piano in legno forato.

Il Letto Spazio-Bed può essere accostato ad una parete, posizionato in un angolo della stanza o incassato in una nicchia: il progetto è personalizzabile su misura al centimetro.

