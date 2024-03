Tanti concerti in scena: Roberto Vecchioni, Samuele Bersani, i Baustelle, Levante, i Ricchi e Poveri, la PFM live al Teatro EuropAuditorium

Il Teatro EuropAuditorium si appresta a chiudere in bellezza la sua Stagione 2023/2024.

Roberto Vecchioni farà tappa il 5 aprile 2024 col suo L’Infinito tour, un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani dall’album L’Infinito per poi lasciare spazio ad alcuni classici del suo repertorio. Sul palco è accompagnato dalla sua band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Il Gala Roberto Bolle and Friends tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 13 e 14 aprile, uno spettacolo imperdibile dove ammirare il talento dell’Étoile dei due mondi e quello delle star internazionali della danza in scena.

Il 15 aprile e il 26 aprile sarà la musica di Samuele Bersani a entusiasmare il pubblico del TEA con Samuele Bersani & Orchestra. Il cantautore riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale.

​Il 16 aprile i Baustelle faranno tappa al Teatro EuropAuditorium con il loro Intimo Sexy! Elvis a Teatro 2024 . L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è pronta a tornare live per farci assaporare tutte le sfumature di Elvis, dall’ultimo album pubblicato per BMG che segna il riappropriarsi, nello spirito e nella forma, di un’essenza “rock”.

Il 20 e 21 aprile sarà la volta di Saranno Famosi – Fame il Musical, la nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale. Un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, ispirato alla leggendaria serie Tv e al film, ma con un adattamento che sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni.

Il 27 aprile l’appuntamento è fissato con The Blues Brothers – The Smash Hit la più grande produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo che dopo l’anteprima al “West End” di Londra e una residenza di sette settimane a Chicago, ha riempito per 20 anni i teatri di tutto il mondo, portando lo spettacolo in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia. Con Brad Henshaw nel ruolo di Jake, i fratelli anarchici Jake ed Elwood sono tornati per rimettere sottosopra i teatri con un soul tonante, rhythm & blues, intrattenimento brillante e una eccezionale band del vivo.

Il 28 aprile sarà la volta di Levante che, dopo aver celebrato i suoi primi 10 anni di carriera con l’ultimo album Opera Futura, è pronta a regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini. 4 atti per ripercorrere attraverso le 4 stagioni la storia di Levante, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Dal 3 al 5 maggio andrà in scena Stomp uno tra i più rivoluzionari ed entusiasmanti eventi spettacolari degli ultimi anni. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di Stomp danno voce ai più comuni oggetti della vita quotidiana. Nello show il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e coinvolge il pubblico con un ritmo contagioso.

Il 15 maggio i Ricchi e Poveri faranno tappa al Teatro EuropAuditorium con il loro …Ti aspetto, ma non tutta la vita. Il gruppo italiano più famoso nel mondo ha venduto 22 milioni di dischi, realizzato 30 album, con 6,7 milioni di ascoltatori mensili si conferma il più streammato di Spotify tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, dato che attesta un repertorio intergenerazionale di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo.

Il 20 maggio la PFM – Premiata Forneria Marconi tornerà con un nuovo sold out di PFM canta De Andrè Anniversary un concerto per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia. Alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. Sul palco, una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, Luca Zabbini alle tastiere e alla voce e la magia delle tastiere di Flavio Premoli, storico fondatore di PFM.

Il 21 maggio si concluderà la stagione teatrale in corso con Luca Argentero con il suo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? per la regia di Edoardo Leo, in cui racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Tre storie completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

